Combat pour l’avènement d’une véritable démocratie et de la bonne gouvernance au Sénégal : La LD DEBOUT et PARE SUXXALI SENEGAL en porte-étendard

En plus de la convivialité née des retrouvailles de la famille de la LD/MPT lors de la rencontre qualifiée « d’historique » du 26 octobre dernier à Dakar, deux délégations des Directions des partis PARE Suxxali Senegaal et LD Debout, porteurs l’héritage de la LD/MPT s’engagent à être des porte-étendards pour la poursuite du combat pour l’avènement d’une véritable démocratie et de la bonne gouvernance au Sénégal.

A l’issue de larges discussions sur la situation politique, économique et sociale du Sénégal et de l’Afrique, les deux parties ont convenu d’inscrire leurs actions dans le combat pour un large rassemblement des forces démocratiques et patriotiques autour de la perspective de refondation déclinée par les conclusions des Assises nationales.

Ainsi, la LD-Debout et PARE Suxxali Sénégal ont convenu d’inviter les démocrates et patriotes, et l’ensemble du peuple sénégalais, à poursuivre le combat pour l’avènement d’une véritable démocratie et de la bonne gouvernance au Sénégal, à l’instar de tous ces peuples du monde qui ont lutté pour un avenir meilleur et ont obtenu des avancées notoires.

A cet effet, la rencontre a retenu de poser le premier grand jalon de ce rassemblement au niveau de la Gauche, à travers la reconstitution de la grande famille de la LD/MPT restée attachée aux convictions fortes de transformation pour la justice sociale et la démocratie au Sénégal. Une conférence publique sera organisée à cet effet pour un débat ouvert avec tous les militants et sympathisants de cette LD/MPT. A la suite, les deux partis ont convenu d’élargir cet espace avec l’organisation d’un Colloque de la Gauche où seront invités tous les compatriotes qui se réclament de cette identité.

Au niveau bilatéral, les deux délégations se sont engagées à travailler pour réaliser leur unité organique qui devra être sous-tendue par le principe de démocratie interne. Ainsi, un comité technique chargé de la préparation et de la mise en œuvre du plan d’actions du processus d’unification a été mis en place.