CNRA: Halte aux menaces et manigances !

Le lancement de la campagne sur le parrainage a permis d’avoir une idée exacte des forces en présence sur la scène politique au Sénégal.

Si la mouvance présidentielle se rend compte chaque jour de son impopularité grandissante, des forces nouvelles émergent et mobilisent des Sénégalais de tous bords sur toute l’étendue du territoire national.

C’est le cas du mouvement Gueum Sa Bopp qui, avec son président Bougane Gueye Dany, bénéficie grâce à l’approche nouvelle proposée aux citoyens de l’estime mais également du soutien de ces derniers.

Ceci est visible à travers les conférences publiques ou les visites de proximité qu’il organise et auxquelles assistent des masses innombrables.

Cette situation a fini d’installer la peur dans le camp de la majorité et d’une partie même de l’opposition qui font recours à des procédés non conventionnels pour semer le doute dans l’esprit et la rébellion dans les cœurs de nos concitoyens.

Heureusement ces derniers ont compris que les paris vont se jouer sur un autre terrain que celui de la calomnie, des invectives ou des manigances politiciennes, mais sur celui des propositions aptes à sortir les Sénégalais de leurs difficultés quotidiennes.

Sur ce point, Gueum Sa Bopp, avec son programme prioritaire articulé autour de dix-neuf points, a une avance considérable que ses concurrents auront du mal à rattraper.

Aussi le régime a-t-il décidé de transférer le combat dans un autre domaine, celui de la politique politicienne faite de ruses et de traquenards.

Après avoir réussi à museler certains hommes politiques, il veut s’en prendre aux médias insoumis au pouvoir.

Ainsi a-t-il usé comme bras armé du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), dont l’actuel président fut rendu célèbre par son soutien ostentatoire au régime du Président Abdou Diouf alors qu’il occupait le poste de Directeur général de la RTS.

Abusant du pouvoir à lui confié, il s’était permis de censurer les images du retour triomphal du Président Abdoulaye Wade à Dakar en 1999.

Ironie du sort, c’est ce dernier qui, aujourd’hui, sert une mise en demeure au groupe D-media, sous le prétexte fallacieux de « l’obligation pour les médias audiovisuels de respecter les principes d’équité et d’équilibre » de cesser toute propagande en faveur du Président Bougane, au risque de voir Zikfm et la Sentv interdits d’émettre.

Vraiment le ridicule ne tue pas dans notre pays.

Monsieur le Président du CNRA, au nom de l’éthique et de la déontologie, demandez d’abord à la RTS, média public de jure et non de facto, de cesser d’être un organe propagandiste pour le parti-état qu’est l’APR.

Toutes les manifestations de ce parti sont couvertes et diffusées dans les différents journaux à longueur de journée.

Le lancement de la campagne sur le parrainage du candidat de BBY au CICAD était même retransmis en direct sur la RTS de même que beaucoup d’autres de leurs manifestations.

Est-ce cela que vous appelez par respect des principes d’équité et d’équilibre ?

Par acquit de conscience, vous ne pouvez pas le faire parce que c’est ce que vous faisiez vous-mêmes quand vous étiez à la tête de cet organe en faveur du pouvoir et contre l’opposition.

Demandez à la RTS et à la TFM de couvrir et de diffuser les manifestations de l’opposition qui a droit aux prestations de ces organes pour ce même principe de traitement équilibré de l’information.

Dmedia est un groupe de presse privé qui n’a rien à voir avec le mouvement Gueum Sa Bopp, autre association de droit privé à qui il est loisible d’utiliser les services de ce groupe de presse, dans le cadre d’un contrat dûment signé, pour faire la propagande de son candidat.

La RTS, la 2STV et la TFM le faisant pour d’autres candidats, pourquoi le refuser exclusivement au groupe D-media.

Nous disons donc halte aux menaces et à l’intimidation qui ne nous feront pas dévier de notre voie, celle-là qui nous menera à la tête de l’Etat le 24 février 2019, comme le veulent l’écrasante majorité des Sénégalais que nous avons rencontrés.

Monsieur le Président du CNRA n’oubliez pas aussi une de vos missions sacerdotales qui est d’assurer le « respect de l’accès équitable des partis politiques, des syndicats et des organisations reconnues de la société civile aux médias audiovisuels dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur » surtout dans les organes appartenant à l’Etat.

Monsieur Babacar Diagne, souvenez-vous bien que vous avez eu deux prédécesseurs qui portent le même prénom que vous et qui ont bien accompli leur mission.

Ayez aussi à l’esprit que vous ne serez pas le dernier président du CNRA.

Alors attention aux traitements partisans ! Le peuple, souverain juge, est là et veille sans oublier le jugement divin qui sera implacable.

En attendant Gueum Sa Bopp fait son petit bonhomme de chemin.

A bon entendeur, salut !

Fait à Dakar le 16 octobre 2018

El Hadji Abdou Wade dit Mara

Task force communication du mouvement Gueum Sa Bopp.