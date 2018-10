Climat : Le réchauffement climatique pourrait modifier en profondeur la circulation océanique

La hausse des températures va changer non seulement la vitesse des courants océaniques profonds mais aussi les endroits de l’Arctique où les eaux froides plongent dans les profondeurs. C’est le résultat majeur d’une étude que vient de publier Nature Climate change.

Le consensus scientifique est désormais bien établi : la circulation océanique se ralentit. En remontant vers l’Europe, les eaux chaudes des tropiques apportées par le Gulf Stream se refroidissent et se chargent en salinité. Plus lourdes que les couches inférieures, ces eaux plongent dans les profondeurs et retournent vers les tropiques en un véritable tapis roulant baptisé “circulation méridienne de retournement de l’Atlantique” (AMOC selon l’acronyme anglais). Les mesures effectuées notamment par le programme RAPID enregistrent déjà de grandes variations saisonnières et annuelles que l’on ne peut pas encore attribuer à la fonte de la glace arctique. Les masses d’eau douce diluent la salinité et inhibent la plongée des eaux.

Ce que nous apprennent aujourd’hui Camille Lique du laboratoire d’océanographie physique et spatiale (LOPS/ Cnrs/Ifremer/IRD) et Matthew Thomas de l’Université de Yale (Etats-Unis) dans un article de Nature climate change c’est que les lieux actuels de plongée en mer du Labrador vont changer. “Nous avons pour cela utilisé un modèle de climat simulant le comportement de l’océan sous des conditions extrêmes de multiplication par quatre des concentrations en CO2 de l’atmosphère par rapport au début de l’ère industrielle “, explique Camille Lique. Ce scénario du pire implique que l’activité humaine se poursuive sans effort de limitation de gaz à effet de serre. Les teneurs passeraient alors de 280 parties par million (ppm) par m3 d’air au XIXe siècle à 1100 ppm en 2100. Dans cette hypothèse, la banquise arctique disparaît complètement l’été. Les volumes d’eau douce perturbent donc gravement la circulation océanique. (Par Loïc Chauveau/ sciencesetavenir)