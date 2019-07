Classification de la Banque mondiale : de pays à faible revenu, le Sénégal devient pays à revenu intermédiaire

Selon un communiqué de la cellule de communication du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération lu par Ferloo : « à la date du 1er juillet 2019, le Groupe de la Banque mondiale a publié sur son site la nouvelle classification des pays. Il ressort de ce classement que le Sénégal ne fait pas partie des 34 pays à faible revenu, mais plutôt dans la catégorie des 47 pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, c’est à dire ceux ayant un revenu national brut (RNB) par tête compris entre 1026 dollars US et 3995 dollars US. En effet, le RNB par habitant du Sénégal est estimé, selon le rapport, à 1410 dollars US au titre de l’année 2018 ».

Pour plus d’informations, visiter le site : https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups