Classement FIFA Afrique : le Sénégal toujours 2e derrière la Tunisie

La Tunisie, avec 1515 points au compteur, trône toujours en tête du classement Afrique des équipes nationales pour le mois d’octobre dévoilé par la Fédération internationale de football association (FIFA) dont le site officiel a été visité jeudi à APA.

Pour ce mois d’octobre, la Tunisie augmente son total de 12 points pour s’installer à la 22ème place mondiale. Une progression pour les Aigles de Carthage qui étaient 23èmes au classement précédent. Logée dans le groupe J des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, la Tunisie a déjà obtenu son ticket pour le Cameroun en réalisant un carton plein (4 victoires en autant de matchs).

De son côté, le Sénégal stagne à la 2ème place en Afrique et au 25ème rang mondial. Les Lions totalisent actuellement 1501 points, soit 9 de plus par rapport au mois de septembre. Tout comme la Tunisie, le Sénégal a assuré sa participation à la prochaine CAN en glanant 6 points lors de la double confrontation face au Soudan (3-0 à l’aller et 0-1 au retour).

Le Nigeria complète le podium et en éjecte du coup la République Démocratique du Congo. Les Super Eagles comptent 1431 points contre 1423 points pour les Léopards.

La Côte d’Ivoire, à la faveur de son regain de forme qui s’est matérialisé par une nette victoire face à la Centrafrique (4-0) lors de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2019, réintègre le top 10 africain.

Au plan mondial, la Belgique a pris le pouvoir. Les Diables rouges, crédités de 1733 points, devancent d’une longueur la France (1732 points) en tête du classement. Le Brésil, avec ses 1669 points, reste sur la troisième marche du podium mondial.

Classement FIFA – Top 10 Afrique :

1ère Tunisie 1515 points, 2ème Sénégal 1501 points, 3ème Nigeria 1431 points, 4ème République Démocratique du Congo 1423 points, 5ème Maroc 1422 points, 6ème Cameroun 1408 points, 7èmeGhana 1407 points, 8ème Burkina Faso 1390 points, 9ème Egypte 1378 points, 10ème Côte d’Ivoire 1356 points. (Avec APA)