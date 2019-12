Classement 2019 des pays africains selon l’indice de développement humain du PNUD

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a publié son rapport 2019 sur le classement mondial des pays, selon l’indice de développement humain (IDH). Le document souligne qu’à travers les pays du continent, l’inégalité demeure élevée malgré les efforts réalisés par certains pays.

Selon le PNUD, 10% de la population africaine monopolise 30% à 35% des revenus du continent. Si ces chiffres restent moins élevés que ceux de l’Asie (40% à 55%) ou des Amériques (45% à 55%), ils cachent des réalités différentes selon les pays.

« Les revenus perçus par les 10% les plus riches vont de 37% en Algérie à 65% en Afrique du Sud, tandis que ceux perçus par les 40% les plus pauvres ne dépassent pas 14% en Algérie et environ 4% en Afrique du Sud », indique le rapport soulignant que l’Afrique australe est la région la plus inégalitaire du continent, tandis que l’Afrique du Nord et de l’Ouest sont les moins inégalitaires.

En tenant compte du classement, on note des évolutions par rapport à 2018. A la première place africaine se trouvent toujours les Seychelles. Si le pays conserve sa 62e place mondiale, il a réussi à se hisser dans la catégorie des pays ayant un IDH « très élevé » et est le seul pays africain à se situer dans cette zone.

Huit pays africains se classent désormais dans la catégorie des IDH « élevés », tandis que 13 sont dans la catégorie des IDH « moyens ». La triste majorité (31) des pays africains étudiés dans le rapport se classent tous dans la catégorie des IDH « faibles ».

Sur le continent, la plus forte progression est attribuée aux Comores qui passent de la 165e place mondiale à la 156e (23e africain) suivis du Botswana qui passe à la 94e place mondiale (5e africain), de la Côte d’Ivoire désormais classée 165e mondiale (32e africain), Sénégal 33ème africain et 166ème mondiale et du Liberia, 41e africain et 176e mondial. Le Niger quant à lui reste le pays ayant l’IDH le plus faible au monde, devant la Centrafrique et le Tchad.

Pour rappel, le classement de l’IDH évalue le niveau de développement humain des pays (189 au total), en se basant sur plusieurs données impliquant, entre autres, le niveau d’éducation de la population, la santé et le revenu. Seules les données de la Somalie n’ont pas étés prises en compte par les experts, parmi les pays africains. Avec Agence ecofiin)