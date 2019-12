Classement 2019 des pays africains selon l’IDH du Pnud : Le Sénégal occupe la 33ème place, 166ème et se trouve dans la catégorie des pays faibles

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) vient de publier son rapport 2019 de l’Indice de développement humain (Idh). Notre pays occupe la 33ème place des pays africains et 166ème rang mondial. Il se trouve, ainsi, dans la catégorie des pays à faible Idh. Ce qui vient confirmer la situation de pauvreté de notre pays.

L’indice de développement humain (IDH) est un indice statistique composite pour évaluer le taux de développement humain des pays du monde. L’IDH se fondait alors sur trois critères : le PIB par habitant, l’espérance de vie à la naissance et le niveau d’éducation des enfants de 17 ans et plus.

Pris sous cet angle, le Sénégal est loin d’atteindre le sommet de la pyramide des pays africains émergents comme les Seychelles, l’Ile Maurice. Et si le Sénégal s’est enorgueilli de son classement du Doing Business, l’Indice de développement humain vient de mettre de l’eau dans son vin et rappelle aux autorités que l’assainissement de l’environnement des affaires n’est pas synonyme de la satisfaction des besoins des populations. Aussi, son rang mondial du classement du rapport 2019 du PNUD sur l’Idh en dit long sur la situation économique du pays. Ce rang confirme une réalité de paupérisation que les seuls les tenants du pouvoir refusent d’admettre.

Egalement, ce classement confirme les tenants de la thèse selon laquelle «la croissance dont parlent les autorités étatiques ne se mange pas et que cette croissance est extravertie». Ce classement d’Idh du PNUD place le Sénégal dans la catégorie des pays pauvres à faibles revenus. En effet, dans le présent classement, notre pays perd deux places. Il passe de la 164ème place à la 166ème place du classement mondial. Tandis que notre pays occupe la 33ème place africaine. Il fait partie des 13 pays africains qui ont un indice de développement humain les plus faibles.

La publication du rapport de l’Idh 2019 intervient dans un contexte où le front social est en ébullition. Les revendications se font tous azimuts. Les étudiants de plusieurs universités du pays haussent le ton à cause du non paiement de leur bourse. Les étudiants des universités de Ziguinchor, de Thiès et de Bambey illustrent bien cet état de fait. D’ailleurs les étudiants de ces établissements universitaires sont en mouvement de grève ne pouvant pas accueillir les nouveaux bacheliers. Les consommateurs râlent à cause de la hausse du prix de l’électricité et du loyer… Au niveau central, tous les chantiers sont à l’arrêt.