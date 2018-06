Ckeikh Sadibou Fall : « On ne peut pas une campagne avec des déclarations et à travers les réseaux sociaux”

Ckeikh Sadibou Fall : « On ne peut pas une campagne avec des déclarations...

Ferloo.com- Cheikh Sadibou Fall serait dans le même d’information que le Sénégal lamda. Il dit ne pas savoir la date du retour au bercail du candidat du Parti démocratique Sénégalais (Pds) Karim Wade. Toutefois, il estime qu’il est temps qu’ “il (Karim Wade) soit là pour parler aux Sénégalais et présenter son programme de gouvernance car on ne peut pas faire une campagne des déclarations épistolaires et à travers les réseaux sociaux”.

“Si je vous dis que je connais la date de la venue de Karim Wade au Sénégal, je vous mentirai. Tout ce que je peux dire est que le pouvoir est en train de tout mettre en œuvre pour lui barrer la route. En atteste les récentes déclarations du ministre de la Justice qui pourraient donner une certaine orientation aux juges du Conseil constitutionnel pour invalider la candidature de Karim Wade. Et cela est fait à dessein”, a déclaré Cheikh Sadibou Fall sur les ondes de la Rfm. Mais, s’empresse-t-il d’ajouter : “Nous ferons face politiquement”.

Toutefois, estime-t-il, “il est temps que Karim Wade soit là pour parler aux Sénégalais et présenter son programme de gouvernance et d’aller à la conquête du pouvoir”.

Aussi, renchérit-il, “la Direction du Pds doit prendre ses responsabilités et parler à Karim Wade qu’il est temps de rentrer car on ne peut pas faire sa campagne avec des déclarations épistolaires et à travers des réseaux sociaux”.