CJCR portée sur les fonds baptismaux et se donne comme mission une mobilisation des indécis

Ferloo.com-A peine née la Convergence des Jeunes Cadres Républicains (CJCR) se donne comme mission nouvelle un encadrement de la jeunesse et une mobilisation de leurs pairs indécis en vue d’une consolidation des acquis comptabilisés sous le magistère de SEM Macky SALL et pour son maintien à la tête de l’Etat pour les cinq prochaines années.

Contexte et Justification

Depuis son accession à la magistrature suprême, le Président de la République, SEM Macky Sall, a su initier et mener à terme des réformes majeures sur le plan institutionnel, politique, économique et social. Réformes qui ont comme cadre référentiel le Plan Sénégal Emergent et dont le but ultime est de faire du Sénégal un pays émergent, riche et solidaire.

En ce contexte temporel de fin de premier mandat, on ne peut, objectivement que saluer toutes ces politiques publiques du chef de l’ETAT prises dans les domaines aussi stratégiques tel que l’emploi, la santé, l’éducation, l’énergie, le transport et la mobilité, la réduction des inégalités sociales, ou encore l’agriculture. Car en définitive, toutes ses mesures prises contribuent de manière significative, indicateurs à l’appui, à l’impulsion de la croissance et à l’amélioration des conditions de vie de la population.

Aujourd’hui, à quelques mois des élections présidentielles, l’échiquier politique se redessine. Les forces partisanes et les mouvances politiques se remobilisent pour emprunter le chemin des urnes. Qu’il s’agisse de la majorité présidentielle ou de l’opposition, stimulés par une la force médiatique, chaque clan déroule sa stratégie en vue d’une victoire au soir du 24 Février 2019.

Pendant ce temps, et fidèle à sa personnalité politique, le Président de la République, faisant fi de toute cette agitation politique, maintient le cap sur la mission qu’il s’est donnée : mettre le Sénégal sur les rails de l’émergence.

C’est dans ce contexte politique particulier qu’a été mise sur pied la Convergence des Jeunes Cadres Républicains. Un cercle de jeunes cadres, intellectuels et politiquement engagés, qui se sont donné comme mission nouvelle et urgente, un encadrement de la jeunesse et une mobilisation de leurs pairs indécis en vue d’une consolidation des acquis comptabilisés sous le magistère de SEM Macky SALL et pour son maintien à la tête de l’Etat pour les cinq prochaines années.

Concept et initiative de la CJCR

La CJCR est née d’un constat. A ce jour, il n’existe aucun cadre réel, structuré et actif à la fois, qui permette à une cible diplômée, occupant des postes de responsabilités dans le privé ou dans la fonction publique, intéressée par les questions politiques et vouant un engagement fort auprès du Président Macky SALL, de pouvoir se regrouper, échanger, mobiliser et proposer par leurs différentes expertises, des solutions techniques et stratégiques comme contribution à la gestion de notre patrimoine commun : le Sénégal.

Partant de cela, ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes, très bien insérés dans le marché du travail, financièrement indépendants, ayant un métier qui les libère de toute dépendance politique, mais qui objectivement soutiennent le Président Macky SALL de par ses réalisations, qui ont créé un appareil de soutien à sa politique. Cela étant, on retrouve dans la CJCR, une large palette de profils : des acteurs de développement, des experts de la vie associative, des encartés politiques…

La CJCR est donc en soi, un mouvement politique. Toutefois de par sa constitution et parce qu’elle est portée par des jeunes ambitieux qui épousent la vision du président Macky SALL, elle intègre un important volet socio-économique. En effet, outre l’appui politique au Président Macky SALL, la CJCR se veut être un cadre de lobbying et de networking au profit de ses membres en développant leurs opportunités de collaboration économique.

Organisation de la CJCR

La CJCR compte un bureau national avec des antennes représentatives des14 régions et qui sont organisées en pôle.

Les pôles :

– Nord : Saint-Louis, Louga, Matam

– Sud-est : Kédougou, Tamba, Bakel

– Centre : Diourbel, kaffrine, kaolack, fatick

– Sud : Ziguinchor, Sedhiou, Kolda

– Pôles indépendants : Thies et Dakar

Le bureau exécutif national est établi comme suit :

– Une présidence

– Un secrétariat général

– Une trésorerie

– Plusieurs commissions avec à leur tête un président de commission : communication, affaires sociales, réseautage, recrutement et mobilisation…

Objectifs visés

L’objectif principal de la CJCR est l’accompagnement du Président Macky SALL à l’échéance électorale pour un renouvellement de la confiance du peuple. La CJCR reste convaincue qu’un second mandat est impératif pour consolider la marche du Sénégal vers l’émergence.

Dans cette optique, la CJCR s’est donnée pour mission de participer à l’action du Président Macky SALL en contribuant de manière significative à la vulgarisation de ses réalisations et à l’appropriation de ses politiques publiques par la population.

Les cibles

L’électorat visé par la CJCR est précise. Il s’agit d’une cible bien souvent négligée dans les messages de communication.

Il s’agit du jeune, homme et femme (30-45ans) intellectuel, assujetti à l’impôt, plutôt maître de ses idées et de ses choix politiques, ayant une lecture experte des politiques qui lui sont proposées et qui à l’échéance, fera un choix républicain, dans le premier sens du terme.

A la différence des jeunes (au sens masse) et des femmes qui sont le plus souvent la cible de prédilection des mouvements politiques de soutien au Président Macky SALL, la cible choisie par la CJCR, ayant les outils d’analyser et d’apprécier telle ou telle politiques du régime en place, est la plus à même de succomber à la séduction d’une autre offre politique, ou d’être dans la catégorie des « indécis» .

L’enjeu est donc pour la CJCR de mobiliser cette catégorie d’électeurs, dont elle-même est d’ailleurs issue, autour de la politique et de la démarche du Président Macky SALL.

Philosophie et démarche

Dans sa méthodologie d’intervention, la CJCR a pour ambition de faire de la politique dans le sens premier du terme. Il s’agit de s’investir dans des débats d’idées, analyser, étudier les enjeux socioéconomiques du Sénégal que tente de relever le Président Macky SALL afin d’élaborer les messages adéquats et perceptibles par la cible choisie. La démarche est traduite dans un plan d’actions circonscrit dans le temps avec comme point de mire les élections présidentielles de février 2019.