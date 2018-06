Cité dans le rapport d’audit du PRODAC: Maïmouna Ndour Faye brûle l’IGF et descend Bougane Guèye Dani

Le cabinet de communication 3M Universel n’a jamais traité avec le Prodac. Il a été engagé par une société privée, Locafrique, pour une campagne de communication de trois jours, à laquelle ont pris part une vingtaine de médias. Mieux, le cabinet dirigé par notre consœur Maïmouna Ndour Faye note que tous les justificatifs de ses prestations ont été présentés au vérificateur qui n’avait rien trouvé à lui reprocher. Dès lors, l’équipe de Maïmouna Ndour s’inscrit en faux contre ces «allégations», contenues dans le rapport de l’igf et concernant 3M Universel et s’en prend vertement à Bougane guèye Dani et son groupe de presse D Médias sans les citer.

Le cabinet de communication 3 M Universel n’a rien à se reprocher à propos du rapport sur le Prodac. Le Prodac, avec lequel la structure dirigée par notre consœur Maïmouna Ndour Faye précise n’avoir jamais été liée par une quelconque entente ou contrat portant sur des prestations de service. «Le cabinet 3M Universel tient à informer l’opinion nationale et internationale qu’il n’a exécuté aucune prestation avec le Prodac», note le cabinet dans un communiqué qui nous est parvenu hier. Un communiqué qui souligne que «3M UNIVERSEL a été engagé par Locafrique, une banque privée, afin d’organiser une campagne de communication». Il s’agissait concrètement d’organiser un séminaire d’information et d’imprégnation à l’hôtel Ngor Diarama, une visite au Dac de Sefa à Sédhiou, une tournée au Dac de Keur Momar Sarr, la couverture commerciale du lancement du Dac de Sangalkam (finalement reportée pour indisponibilité de l’autorité suprême). Et de préciser que «la facture de la prestation a été prise en charge par Locafrique», même si «Green 2000 en a supporté une partie».

Une vingtaine de médias a pris part à cette campagne de communication sur trois jours…

Exhibant ses preuves, 3M Universel note que la campagne de communication en question a porté sur trois jours et qu’une vingtaine de médias y ont pris part. «Ces médias ont assuré la couverture et réalisé des publireportages grand angle sur les Dacs de Sefa et de Keur Momar Sarr. Ils pourront tous en attester». Ce qui ne laisse aucun doute sur l’effectivité des prestations. «Des prestations dues qui ont été soldées et les supports de communication réalisés et présentés comme justificatifs à l’organe vérificateur», soutient Maïmouna Ndour Faye. Mieux, poursuit-elle, le vérificateur «n’a pas jugé utile de conserver» les justificatifs fournis, parce que estimant que les responsables de 3M Universel n’avaient «rien à reprocher» au cabinet. Dès lors, l’agence de communication «s’étonne que l’on parle de prestations fictives», alors que «tous les médias peuvent attester de la réalité de cette prestation, de même que les journalistes ayant pris part à ces trois jours de tournée».

3M Universel déchire le rapport de l’Igf

Fort des précisions ci-dessus, le cabinet rejette en bloc le contenu du rapport de l’Igf. «Nous nous inscrivons en faux contre les allégations contenues dans le document de l’Igf. (…). Nous nous inscrivons en faux contre les conclusions de ce rapport et en assumons la pleine responsabilité. Notre image est à ce prix», note Maïmouna Ndour Faye. Qui précise que «3M Universel est une entité privée, et ne peut nullement disposer de fonds publics». Et «les pièces justificatives des prestations réalisées par les médias en sont des preuves irréfutables». Mieux, la structure note que c’est par courtoisie et bonne foi qu’elle a répondu à l’appel de la mission de l’Igf. «Nous précisons d’ailleurs que nous n’étions pas obligés de déférer à la convocation de ce service parce que nous avons traité avec une banque agricole privée, qui n’est pas soumise aux règles de la comptabilité publique».

3M Universel débusque l’acharnement d’un concurrent (Bougane Guèye Dani)

Très remonté contre ses détracteurs qui veulent se saisir de cette affaire pour lui nuire, le cabinet incrimine Bougane Guèye Dani sans le citer. «Nous avons remarqué un dénigrement constant orchestré par un groupe de presse de la place et ses médias satellitaires, aux fins de discréditer 3M Universel. Ce groupe de presse qui a le même positionnement commercial que 3M Universel (Medias et agence de Communication) mène depuis un certain temps une campagne de diabolisation qui est contraire à toutes les règles d’élégance professionnelle», se désole Maïmouna Ndour Faye. Qui n’entend pas se laisser écraser. (jotaay.net)