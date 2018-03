Cinéma : Tournage du film « YAO » de Philippe Godeau avec Omar Sy

Ferloo.com- Le tournage du film « YAO », réalisé par Philippe Godeau (« 11.6 », « LE DERNIER POUR LA ROUTE »), écrit par Agnès de Sacy et Philippe Godeau, produit par PAN-EUROPEENNE et KOROKORO, coproduit par FRANCE 2 CINEMA, en partenariat avec CANAL+ et CINE+, avec Omar Sy dans le rôle principal, a débuté le jeudi 8 février 2018 au Sénégal. Il s’agit d’un tournage itinérant qui se déroulera jusqu’à mi-avril 2018, notamment à Dakar, Thiès, Saint-Louis, Podor, Loumpoul et Diofior.

Synopsis : Depuis son village du nord du Sénégal, YAO, un jeune garçon qui aime les livres et rêve d’aventures, organise sa fugue… 387 kilomètres jusqu’à Dakar pour y rencontrer son héros, SEYDOU TALL, un célèbre acteur français invité dans son pays d’origine. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes du Sénégal, rien ne se passe comme prévu. Et tandis qu’ils partagent ce voyage aventureux et poussiéreux, SEYDOU TALL comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines…

Omar Sy qui incarne le personnage de SEYDOU TALL est arrivé au Sénégal le vendredi 16 février et sera dès lors présent durant tout le tournage. Il sera rejoint prochainement par la comédienne et chanteuse Fatoumata Diawara qui interprète le premier rôle féminin. Quant au jeune YAO, il est joué par Lionel Basse, originaire de Saint-Louis. La comédienne et chorégraphe Germaine Acogny participe également au film. L’ensemble des autres rôles seront tenus par des acteurs et actrices sénégalais.

D’un commun accord entre Philippe Godeau et Omar Sy, et comme cela est le cas sur l’ensemble de leurs films, il a été décidé que le plateau serait fermé aux médias et qu’aucune interview ne serait donnée pendant la durée du tournage. « YAO » est un voyage qui doit d’abord être réalisé avant de pouvoir être raconté. Au moment de sa sortie et de sa promotion, Omar Sy reviendra dévoiler en exclusivité le film au Sénégal et se tiendra avec plaisir à la disposition des médias.