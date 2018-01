Ciné Forum : Hommage au président Mamadou Dia

Ferloo.com- Le Forum social sénégalais (FSS) et la jeunesse autogestionnaire panafricain (JAPMD) organisent un Ce ciné-forum en hommage au Mamadou Dia, le jeudi 25 janvier 2018 la Fondation Frederich Ebert. Ce sera à l’occasion du 10ème anniversaire de son rappel à Dieu.

Le 25 janvier 2018 marque le 10ème anniversaire de la disparition du Président Mamadou DIA. Né le 18 juillet 1910 à Khombole, enseignant émérite et directeur d’école à Fatick, député a l’assemblée nationale française, un des pères fondateurs de la fédération du Mali et de la république du Sénégal, président du conseil de la république du Sénégal, premier maire regretté de Diourbel, auteur de plusieurs ouvrages feu Mamadou Dia a servi notre chère patrie armé de nos valeurs traditionnelles, religieuses et républicaines, avec une dévotion sans faille. Il incarne les valeurs panafricaines et fait partie des panafricanistes qui inspirent la nouvelle génération. Malgré sa contribution pour le développement économique endogène, politique et social du Sénégal, nous constatons qu’il n’y a ni une avenue, ni un lycée, ni une université, ni un monument ou une institution nationale digne de son rang qui porte son nom pour lui rendre hommage et lui témoigner de la reconnaissance de la nation ; c’est pourquoi nous osons croire, qu’il est bien méritant à l’instar de tous ses pairs sénégalais et africains qui ont déjà bénéficié de cette reconnaissance de la nation. C’est pour célébrer cet anniversaire et rendre hommage au Président Mamadou DIA que le Mouvement des Jeunes Madibaristes, en collaboration avec le Forum Social Sénégalais et la Jeunesse Autogestionnaire Panafricaniste Mamadou DIA organisent un ciné-forum ce Jeudi 25 Janvier 2018 a la Fondation Frederich Ebert (FANN RESIDENCE derriere le Relais Route de OUAKAM) a partir de 15h00.

Selon les organisateurs, l’objectif de ce ciné forum est de rendre hommage au Président Mamadou DIA pour sa précieuse contribution à la vie de la nation Sénégalaise et sa dimension de grand Panafricaniste et de faire une projection d’un film pour faire un rappel de son parcours historique et politique.

Il s’agit également d’offrir un espace de partage des idéaux et visions du Président Mamadou DIA entre les organisations des Jeunesses Panafricanistes pour faire un plaidoyer fort à l’endroit des autorités Sénégalaises pour dédier une journée, un statut ou une institution de dimension nationale ou internationale à l’honneur du Président Mamadou DIA et de donner la parole à ses anciens collaborateurs pour faire des témoignages pour permettre à la jeunesse Sénégalaise Panafricaniste de mieux et bien le connaître d’avantage.

Cela, en vue d’n rappel historique et politique du parcours du Président DIA est revu à travers la projection du film, des interventions et témoignages ;

Par ailleurs les organisations des jeunesses panafricanistes ont adopté une résolution sous forme de plaidoyer à l’endroit des autorités Sénégalaises afin de dédier une journée, un statut, une institution de dimension nationale ou internationale à Mamadou DIA pour lui rendre hommage et corriger un oubli de la nation.

Selon eux, la nouvelle génération est édifiée sur la vision et les idéaux de développement économique et social du Président Mamadou DIA à travers les témoignages des anciens.

Ce ciné forum sera marqué par la participation des différentes organisations des jeunesses panafricanistes, des organisations de la société civile sénégalaise, des partis politiques, des universitaires, des anciens collaborateurs du Président DIA, des écrivains, des cinéastes, des artistes panafricanistes.