Cicad : Ouverture du Forum du numérique, demain

Ferloo.com – Le Forum du Numérique se tiendra le jeudi 15 mars 2018 à partir de 09h, au Centre International de Conférences Abdou DIOUF (CICAD), à Diamniadio.

Cette première édition, qui a pour thème « Jeunes et Numérique », vise à établir un cadre d’échange privilégié entre les acteurs évoluant dans l’écosystème numérique et les pouvoirs publics. La finalité est de renforcer l’environnement des start-up et de le rendre plus stimulant.

Le Forum sera marqué par une intervention de S.E.M. Macky Sall sur sa vision du Numérique et des participants. Cette rencontre, première du genre, réunit des jeunes venus de toutes les régions intervenant dans le numérique, des opérateurs et des partenaires techniques et financiers.