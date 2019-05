Chine : le Sénégal à  l’exposition internationale horticole de Beijing

Selon un communiqué de la responsable de la communication de l’ASEPEX, “le Sénégal, représenté par le Dr Malick DIOP, Commissaire général de section du Sénégal, Directeur général de l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), a participé le 28 avril 2019 à Pékin à l’ouverture officielle de l’Exposition internationale Horticole de Beijing, dans le district de Yanqing, situé au pied de la Grande Muraille”.

Selon ce même document : “Devant 900 participants venus d’une centaine de pays, l’ouverture de l’Exposition y fut célébrée à travers des spectacles vivants et un impressionnant feu d’artifice inspirés du thème de l’Exposition en présence du Président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping, des dirigeants et représentants de 11 pays ainsi que du Secrétaire Général du Bureau International des Expositions (BIE), Vicente G. Loscertales”.

Pendant les six prochains mois, avec ses centaines de jardins et milliers d’activités, l’Expo inspirera et éduquera des millions de visiteurs sur l’importance cruciale de l’horticulture pour améliorer la qualité de vie, et préserver l’avenir des générations futures. Cet événement captivant constitue une magnifique plateforme de coopération internationale et de partage des dernières technologies et applications innovantes pour préserver la nature et améliorer nos vies.

Répondant à cette volonté commune de coexistence plus harmonieuse avec la Nature, l’Exposition 2019 offre un large éventail d’expositions éducatives, interactives et à la pointe de la technologie. Outre les dizaines de jardins et les pavillons internationaux, le site de l’Exposition comprend le Pavillon National de la Chine d’une superficie de 23 000 m², le pavillon Life Expérience et le Pavillon des Plantes ainsi que les Jardins des provinces de Chine.

Le Sénégal, qui a confirmé sa participation le 7 juillet 2017 et signé son contrat de participation le 26 juin 2018, est présent à l’événement à travers un pavillon de 50 m² dans les jardins de l’Afrique de l’Ouest (outdoor garden) qui regroupe le Benin, le Mali, le Niger, la Sierre Léone, la Gambie, la République de Guinée, la Mauritanie et le Togo.

Trois artisans (maroquinerie et cordonnerie, textile, bijoux fantaisie, vannerie, sculptures en bois, beurre de karité…) sont présents dans l’espace de vente à côté des produits d’exposition (arachides en coque et en graine, coques d’arachide, huiles d’arachide brute et raffinée, coton, céréales locales transformées, infusions de plantes médicinales…) et des supports promotionnels ( fiches techniques ISRA sur la tomate, la carotte, l’arachide et le gombo) dépliants ANPT en chinois sur le Sénégal).

La journée nationale du Sénégal est prévue le 14 juin 2019 dans le cadre de la semaine sénégalaise qu’organisera l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations du tiendra du 14 au 21 juin 2019.

Sur invitation du Dr Malick DIOP, Commissaire général de l’Expo, le Dr Macoumba DIOUF, Directeur de l’Horticulture, a visité l’Expo du 29 avril au 4 mai 2019 compte tenu de l’importance de l’horticulture dans le développement de la thématique de l’Expo.

L’Ambassadeur du Sénégal à Pékin, SEM Mamadou NDIAYE, a aussi visité le stand du Sénégal, et en a profité pour faire, avec le Dr Malick DIOP, le point sur de l’état d’avancement de la préparation de la participation du Sénégal à la première exposition économique et commerciale sino-africaine prévue du 27 au 29 juin 2019 à Changsha, Province de Hunan, en République populaire de Chine.