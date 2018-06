Chers Gaïndés, sauvez l’Afrique (Par Sheikh Alassane Sène)

« Le match contre le Japon ne doit pas nous faire douter, il doit nous préparer à la victoire face à la Colombie »

Tout part d’un schéma « technique »; le monde ne s’est pas fait en un seul jour, il s’est quand même fait, et en une si belle manière.

L’honorable recteur de la grande mosquée de Paris (1957 – 1982), Si Hamza Boubakeur (rta) disait il y a 25 ans, qu’il viendra un jour, le Sénégal sera la destination la plus prisée de tous les citoyens du monde, de par son attraction et ses richesses. Au vu de la succession des événements, cette heure n’est-elle pas en train de sonner à nos portes!

Sûrement vous aurez compris chers Lions, que mon message d’aujourd’hui va au-delà du ballon rond, il est destiné à vos consciences, à vos talents et à vos engagements. Oui, lundi 19 juin, vous aviez fait libérer tout un continent, qui avait soif de victoire, avec une grande élégance. Cette victoire sur la Pologne nous avait permis d’oublier nos souffrances, nos inquiétudes et nos divisions. Elle nous avait aussi permis de lever dignement la tête dans le monde. Ainsi, est arrivé l’heure pour le Sénégal de jouer stratégiquement sa partition dans ce même monde, et l’histoire devra retenir que cela est parti du ballon rond, de Russie 2018, et du vaillant groupe à Sadio Mané.

De grands hommes avaient demandé et obtenu du Seigneur, un avenir radieux pour le Sénégal, alors chers Gaindés, concrétisez-le. Vous en êtes capables, et cela est bien à votre portée. Vous avez les moyens d’y arriver, la conscience, l’esprit, la planification et l’action physique. Face à vous, la Colombie doit connaître, sur ce chemin qui mène à la haute marche victorieuse, le même sort qui a été réservé à la Pologne. Chacune de vos victoires, sera considérée comme un pas vers l’épanouissement de tout un peuple et la fierté de tout un continent. Alors chers Jambars, surclassez-la et continuez à faire rêver toute l’Afrique.

Sheikh Alassane Sène “Taree Yallah”

Candidat à la présidentielle sénégalaise de 2019