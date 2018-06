Cheikh Sadibou Fall : « Le Sénégal a des atouts pour aller plus loin dans cette compétition »

Ferloo.com- Cheikh Sadibou Fall se dit optimiste quant à la victoire des Lions contre les Samouraï Japonais à l’issue de leur rencontre cet après midi comptant pour la deuxième journée du groupe H. Il l’a fait savoir sur les antennes de la Rfm.

“Je suis optimiste pour la victoire du Sénégal contre le Japon. Je sui d’autant plus optimiste que le Sénégal a les atouts nécessaires pour aller plus loin dans cette compétition. Le Sénégal a des joueurs qui évoluent dans de grands championnats du monde. Il a l’effectif et l’encadrement qu’il faut pour faire face à n’importe quelle équipe. Surtout que l’on a senti plus de qualité de jeu lors des deux derniers matchs, contre la Corée et contre la Pologne”, soutient-il.

Cheikh Sadibou Fall a salué dans la foulée, la mobilisation du peuple sénégalais derrière l’équipe nationale.

Toutefois, l’ancien maire de Fann-Point E a appelé à la vigilance car, alerte-t-il, “les Lions feront face cet après midi à une équipe japonaise très athlétique”. Ainsi, suggère-t-il, “faut mettre une bonne stratégie au milieu du terrain pour contenir les Samouraï”.