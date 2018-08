Cheikh Guèye : “On doit analyser froidement les propos de Cheikh Bamba Dièye…”

Ferloo.com- Pour le conseiller municipal, maire de Dieupeul-Derklé et responsable politique de la Ligue démocratique – Débout, Cheikh Guèye, sur les ondes de la RFM, Cheikh Bamba Dièye n’a pas dit quelque chose de nouveau s’agissant du fonctionnement de la justice au Sénégal.

«Cheikh Bamba Dièye n’a pas dit quelque chose de nouveau. D’autres personnes ont dit des choses plus graves que les propos de Cheikh Bamba Dièye sur le fonctionnement de la justice au Sénégal. Je pense que dans une République normale, on doit analyser froidement ce que Cheikh Bamba Dièye et des milliers de Sénégalais ont dit sur le fonctionnement de la justice sénégalaise. Et c’est d’ailleurs dans l’intérêt de la République qu’on puisse dire c’est bon quand c’est le cas et de dire ça ne va pas quand ce n’est pas bon”, a soutenu Cheikh Guèye.

Il ajoute : “Aujourd’hui, je pense qu’il nous faut des hommes et des femmes de valeur qui disent le droit et rendent la justice au nom du peuple sénégalais”. Allusion faite à l’affaire Khalifa Sall.

A propos d’ailleurs de la candidature de ce dernier à la présidentielle de février prochain, Cheikh Guèye se veut clair : “Nous n’envisageons pas un plan B. Quel que soit Alpha, Khalifa Sall sera candidat”.

Par ailleurs, Cheikh Guèye a exprimé son étonnement de l’investiture par la LD «Couchée » de Macky Sall alors que son propre parti (Ndlr, APR, au pouvoir) ne l’a pas encore investi. « C’est une première dans l’histoire de la LD”, s’étonne-t-il.