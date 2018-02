Cheikh Guèye : «La majorité est avec nous, …”

Ferloo.com- Après Souleymane Guèye Cissé coordonnateur de la Ligue démocratique (Ld-Débout), c’est autour de Ckeikh Guèye, maire de Dieupeul-Derklé, parmi les suspendus qui réagit en précisant que ce sont eux « les suspendus” qui incarnent la Ld.

« Nous sommes la Ld-Débout, nous incarnons la Ld. Aujourd’hui, au regard des différentes fédérations et sections du parti, l’essentiel des camarades est avec nous. Nous nous acheminons vers la tenue de ce Congrès, c’est cela qu’ils ne peuvent pas nous pardonner et c’est cela qui explique leur précipitation à prononcer notre suspension. Mais on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. La majorité est avec nous, une Ld où il y a la crème et tous les symboles c’est ça la Ld. On ne peut pas imaginer le parti sans tous ces camarades suspendus. Nous sommes conformes aux positions de la Ld, à ses fondamentaux. C’est un parti de propositions”, précise-t-il dans les colonnes de l’Observateur.

Revenant sur la décision du Bureau politique, Cheikh Guèye ne semble pas être ébranlé, lui qui qualifie de “non événement” et estime que “ce n’est pas la direction du parti qui nous a suspendus, mais un groupuscule de gens à l’occasion d’un Bureau politique irrégulier, convoqué irrégulièrement et à l’issue duquel il a été demandé la suspension d’un certain nombre de camarades dont moi-même”.