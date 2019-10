Cheikh Bamba Diéye : « Si jamais nous réintroduisons ce système, …»

L’ancien ministre, député non inscrit, et secrétaire général du parti FSD/ BJ Cheikh Bamba Diéye s’est à son tour invité sur la question d’un éventuel troisième mandat qui défraie la chronique.

« J’avais compris avec beaucoup de sénégalais, avec ce brouhaha qui était orchestré autour de la réforme de 2016, que ce problème-là était définitivement réglé », a-t-il fait savoir. Et de poursuivre : «Sur ce, je voudrai rappeler aux sénégalais que la question est liée au nombre de mandats et la durée de mandat est définitivement résolue. Il n’est plus possible pour un citoyen d’avoir plus de deux mandats si on reste seulement à la lecture positive que nous pouvons avoir de la Constitution du Sénégal ».

D’après le député non inscrit, «Il est clair qu’au jour d’aujourd’hui, qu’il n’est pas possible pour qui que ce soit y compris le président Macky Sall de jouir d’un troisième mandat». « Pourquoi ce débat », s’interroge-t-il.

Toujours dans cette même optique, le secrétaire général du Fsd / Bj, rappelle que « nous sommes dans un pays qui doit se construire, certains disent d’une vielle démocratie, mais ça ne l’est pas ». Avant d’ajouter : « Nous sentons que, nous avons besoin de construire un Etat de droit ,nous avons besoin de protéger les citoyens de ce pays, nous avons aussi besoin d’avoir de la mémoire pour nous rappeler de ce qui s’est passé en 2011et 2012 , de la grande souffrance qui a été la nôtre ,celle de tous les sénégalais pour simplement donner en corps et un contenu à la Constitution» .

Cheikh Bamba Diéye indique pour le regretter que «beaucoup d’entre nous ont perdu la vie .Et cela devrait être un moment extraordinaire dans la vie politique nationale pour l’histoire et pour l’avenir, que plus personne, que ce soit de la majorité , de l’opposition ne puisse développer dans son esprit une quelconque velléité à vouloir organiser un schéma similaire à celui de 2011 et 2012 parce que les acteurs ne sont pas mort ,ils sont encore là et les sénégalais qui se sont battu y compris le président Macky Sall sont encore là.»

Et le leader du FSD/BJ d’avertir : “si jamais nous avons, de quelque bord que cela puisse être, des velléités de nous réintroduire ce système, les réponses des sénégalais seront très différentes, car, nous avons su que la réponse a été violente en 2011 et 2012. Si l’on essaie de tirer le diable par la queue nous serons les plus grands perdants.»

Toutefois, il dit ne pas avoir encore entendu Macky Sall se positionner pour dire qu’il veut un troisième mandat d’où sa conviction que «ce problème-là n’existe pas ». Donc, martèle-t-il, « nous ne pouvons pas perdre du temps compte tenu de nos urgences de notre pays que nous devons construire qui est gangréné par la corruption, et le déficit de droit , par la déliquescence de l’Etat de droit que nous puissions s’aventurer dans des débats puérils qui ne servent à rien et qui ne nous amènent à rien .Pour cela, il demande aux acteurs qui ont intérêt à ce débat, puissent le circonscrire dans leur formation politique et qu’ils n’en fassent pas un débat national. »