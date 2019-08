Cheikh Bamba Dièye : «Quelqu’un qui a fauté ne peut attendre la demande de grâce… »

Allié de Khalifa SALL aux dernières législatives, le leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubel (FSD/BJ) s’est aussi indigné des propos de Macky SALL sur RFI concernant une éventuelle grâce de l’ex maire de Dakar. Selon Cheikh Bamba DIEYE, la signature ou non de la grâce n’engage que Macky SALL. Car, souligne-t-il dans les colonnes du journal EnQuête, Khalifa SALL, loin de la compromission, ne demande rien.

« Quelqu’un qui a fauté ne peut attendre la demande de grâce de la part d’un homme qui a pour combat la liberté, le droit et la constitution d’un Etat libre et démocratique », indique le député. Selon lui, les Sénégalais doivent « être vigilants sur cette ambivalence qui montre que c’est lui (Macky SALL, Ndlr) qui l’a mis en prison et, d’autre part, qui a la possibilité de donner une grâce qu’on ne lui a point demandée ».

Et Cheikh Bamba DIEYE d’estimer que les rôles ont changé et que la tentative tendant à vouloir décrédibiliser Khalifa SALL montre ses limites. « Nous sommes dans un schéma différent de celui qui fait penser que Khalifa SALL a tort et qu’il a bien eu ce qu’il mérite », observe-t-il. (WALFNet)