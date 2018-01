Ferloo.com- Pour le leader du Front pour le socialisme et la démocratie/ Benno Jubël (Fsd/Bj), Cheikh Bamba Dièye, dans un entretien avec l’Observateur, c’est le manque de sincérité qui bloque le dialogue sur le processus électoral. Encore, souligne-t-il, « le dialogue suppose une claire connaissance des textes de loi régissant le processus électoral »

« Ce qui bloque le dialogue, c’est le manque de sincérité. Le Fsd/Bj est toujours disposé au dialogue, tant et si bien que toutes les conditions qui organisent la transparence et la régularité du processus électoral sont maintenues. Dans le Sénégal d’aujourd’hui, il y a un hic et un gros problème pour amorcer un dialogue crédible. On ne peut pas dialoguer avec une opposition lorsqu’on se donne la liberté de prendre certains et de les envoyer en prison, de disqualifier d’autres, et avoir les moyens de taillader son opposition », a-t-il noté comme facteurs bloquants au dialogue pour le processus.

Selon Cheikh Bamba Dièye, le dialogue suppose déjà une claire connaissance des textes de loi qui régissent le processus électoral, et la sincérité et l’engagement de tous les acteurs à faire en sorte que la réglementation soit respectée.

« Mais, se désole le leader du Fsd/Bj, le président de la République nous a montré, plus d’une fois, qu’il n’est pas disposé à respecter le code électoral et nous amener vers des élections transparentes. J’ai l’impression que le Président utilise le dialogue comme alibi pour pouvoir tranquilliser les uns et les autres, alors qu’à la fin, ce qu’il veut, c’est faire un forcing et passer par-dessus la volonté des populations. C’est un marché de dupes et one peut parler de dialogue dans ce cas. L’opposition l’a bien compris. »