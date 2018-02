Cheikh Bamba Dièye à Serigne Bassirou Guèye : ” Vous vous êtes auto-disqualifié pour agir au nom du peuple sénégalais”

“Comment Monsieur l’inquisiteur de la république pouvez-vous avoir la prétention de vous vêtir du manteau de défenseur d’une ville qui vous doit, sur presque une année, sa léthargie ? Comment pouvez-vous pousser le ridicule au point de vouloir parler au nom des dakarois vous qui avez été capable, par vos agissements sur plus de 11 mois, de bloquer le fonctionnement de cette cité ? Comment osez-vous proclamer urbi et orbi être mandaté par un peuple et ses représentants si tout au long de cette affaire vous n’avez pas une seule fois été guidé par la Constitution, les lois et règlements que le peuple souverain s’est librement dotés ? Comment osez-vous prétendre parler et agir pour le peuple sénégalais si vous avez été capable, pour on ne sait quelle raison inavouable refuser de reconnaitre l’immunité parlementaire du député Khalifa Ababacar SALL que le peuple têtu et rebelle lui a conféré malgré votre obstination à vouloir influer sur la liberté constitutionnelle du citoyen de se choisir ses représentants ?»,

Les citoyens de Dakar vous dénient le droit de parler en leur nom parce que vous avez voulu jeter le discrédit sur l’honneur et l’honorabilité de l’homme qui incarne leur institution. Vous avez été capable donc coupable, au mépris des dispositions de la Constitution et du code électoral, de refuser l’exercice d’une liberté fondamentale à leur maire investi sur une liste électorale.

Monsieur l’inquisiteur, si vous n’agissez ni pour le peuple de Dakar encore moins pour les Sénégalais ; si vous n’êtes pas gouverné par la Constitution et les lois de la République alors pour le compte de qui agissez-vous ? Pour les intérêts de qui poursuivez-vous ?

Certainement pas pour le compte du législateur qui a consacré la séparation des pouvoirs pour éviter que l’institution judiciaire ne soit domestiquée et mise au pas par le pouvoir exécutif.

Ô que si monsieur, vous qui avez oublié pour qui vous travaillez, je me ferai le plaisir de vous rappeler le premier sermon du Khalife Aboubacar. La coïncidence n’est pas fortuite entre le premier lieutenant du Saint Prophète et le citoyen que vous voulez exécuter sur ordre : « Ô, musulmans … Sachez que la plus intelligente des intelligences est la piété et que la plus stupide des stupidités est la perversité. De même, le plus fort d’entre vous pour moi est celui qui a été considéré par les autres comme faible jusqu’à ce que je lui rétablisse ses droits, et le plus faible d’entre vous pour moi est celui qui est considéré comme fort jusqu’à ce que je lui prenne le droit qu’il a usurpé… Si j’agis en bien aidez-moi et si je n’agis pas en bien alors corrigez-moi”.