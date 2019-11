Chaine dédiée à la communauté LGBT : L’ONG Jamra tape sur Canal + et saisit le CNRA

L’ONG Jamra se fait encore entendre. Après l’annonce faite par Canal + de lancer une nouvelle chaîne dédiée à la communauté LGBT, l’organisation islamique a sorti un communiqué pour s’en prendre à la télé française.

« A l’occasion des 25 ans de la ‘Nuit Gay’, le groupe audiovisuel privé français Canal + a annoncé le lancement d’une nouvelle chaine exclusivement dédiée aux œuvres et créations européennes et américaines LGBT. Hello est le nom de baptême de cette singulière chaîne de télé, qui se spécialisera dans la promotion des homosexuels et des lesbiennes », a déclaré Jamra à travers son communiqué rendu public.

Pour Mame Mactar GUEYE et Cie, la multinationale française n’en est pas à sa première tentative. La série « confessions érotiques »pour pervertir les enfants a été interdite après un combat de longue haleine. « Il a fallu une forte mobilisation de l’opinion, à travers une marche pacifique organisée par Jamra le 19 août 2000, au terme de laquelle un mémorandum a été remis au ministre de la Culture de l’époque, Mamadou DIOP Decroix, pour que cette dérive audiovisuelle, alors diffusée en clair (gratuitement), et qui venait agresser moralement nos enfants jusque dans leurs derniers retranchements, le havre tranquille de la cellule familiale, fut retirée des écrans, sur ordre du Haut conseil de l’audiovisuel ( défunte de la CNRA) », rappelle Mame Mactar GUEYE.

Selon lui, l’ONG compte, ce vendredi 29 novembre, adresser une saisine préventive sous la signature d’Imam Massamba DIOP au CNRA.

WALFNet