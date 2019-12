Ceux qui nous gouvernent manquent considérablement de classe, d’honnêteté, de retenue… Par Amadou DIA

A PROPOS DE LA FORTE MOBILSATION CONTRE LA HAUSSE DU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ:

La forte mobilisation est liée au fait que la revendication n’est pas du tout ressentie comme une contestation purement politique. L’augmentation du prix de l’électricité est une menace grave pour le pouvoir d’achat des ménages. Nous savons tous que l’électricité n’était pas donnée auparavant, par conséquent, la hausse de son coût ne peut que renforcer l’étreinte, déjà existante, pour les sénégalais à faibles ou nuls revenus au risque de les suffoquer très rapidement.

Le plus dangereux réside dans les conséquences perçues ou non de cette augmentation par l’Etat. En effet, l’électricité est un facteur déterminant de toutes les autres activités de nos industries, de nos activités. Son impact sur la production est incontestable et non négligeable. Les effets collatéraux vont suivre pour donner naissance ou prétextes à d’autres augmentations. Les prix vont flamber et malheureusement les salaires stagneront pour les travailleurs salariés, ce sera le désastre pour les “goorgoorlous”, les pauvres. Si augmentation de salaire il y avait elle ne serait jamais proportionnelle aux variations du coût de la vie pour garantir un pouvoir d’achat décent.

L’ autre lecture à faire de ce rassemblement réussi est que les sénégalais, aujourd’hui, ne sont plus dans une dynamique de confrontation ou de défi. En ce sens que lorsqu’une manifestation pour une question vitale est autorisée et encadrée, les citoyens sont plus à l’aise à y prendre part. La société civile doit, par conséquent, faire en sorte que l’Etat respecte notre constitution en laissant les organisations manifester, mobiliser, rassembler sur des circuits ou dans des sites clairement définis.

Cette société civile est proche des populations et transmet ses inquiétudes. Nous constatons que les partis politiques sont de plus en plus déconnectés pour ne plus mobiliser officiellement même si leurs militants participent aux rassemblements sur leurs propres initiatives. Une jonction organisationnelle société civile-partis politiques-syndicats aurait donné un effet beaucoup plus dissuasif avec un signal fort à ceux qui nous gouvernent avec beaucoup d’arrogance et de mépris.

CONCERNANT CE QUI SE PASSE DANS L’APR:

C’est un constat triste et amer de confirmation de ce que nous disions depuis 2012. L’APR est dirigée par des bandes d’amis et de parents. Lorsque leurs intérêts sont atteints ou menacés ils crient sur tous les toits, invitent le peuple longtemps ignoré à juger.

Nous avons la confirmation que certains de ceux qui nous gouvernent manquent considérablement de classe, d’honnêteté, de retenue, de stature d’hommes d’Etat pour occuper les plus hautes stations de ce pays avec les privilèges liés à ces fonctions. Il ne faut pas être surpris de certains comportements dans ce “pseudo parti” qui est en réalité un rassemblement inorganisé, sans ligne disciplinaire, sans structures à la base bien bâties hormis la référence à un quartier, un village ou une commune. Dieu sait qu’il existe dans l’APR, des hommes de valeur, des citoyens soucieux de la bonne marche de notre pays, des cadres méritants mais voués à jouer les seconds rôles s’ils ne sont pas royalement ignorés.

Il est déplorable que leurs querelles de positionnement envahissent nos média pour nous attrister et nous peiner davantage.

Ceux qui se battent sont membres du Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’APR dirigé par le Président. De ce côté aucune réaction et plus triste encore celui qui dirige ne tranchera jamais. S’il lui arrivait de le faire c’est pour revenir sur ses décisions et recaser les sanctionnés. Il craint ceux qui hurlent, honorent ceux qui le défendent ou le protègent pendant ce temps il n’hésite pas à casser ses opposants, à les bâillonner. Il a tout une stratégie de déstabilisation de l’opposition réelle pas non-alignée alors que ses propres adversaires sont autour de lui.

Ils attendent d’être déchus, ignorés ou menacés de l’être pour lui dire publiquement certaines vérités après s’être tus pendant toute la période de mielleux compagnonnage.

Amadou Dia, consultant en Opérations portuaires, Transport et Logistique

Conseiller municipal dans commune de Dodel