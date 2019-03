Cette large victoire de Macky Sall a été possible grâce à la mobilisation exceptionnelle de l’électorat…

By

Ferloo.com- Le Conseil Constitutionnel a confirmé, le mardi 05 mars 2019, la victoire du candidat de la coalition BBY, le Président Macky SALL, dès le premier tour.

La victoire écrasante du Président Macky SALL, candidat de la coalition BBY à l’élection du 24 février dernier est sans appel. Comme par le passé, la Commune de OGO a engrangé un très bon résultat, participant ainsi à la réélection du Président Macky SALL dès le premier tour. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur un suffrage valablement exprimé de 13482, le candidat Macky SALL a obtenu : 12723 soit 94.37% dans ladite Commune.

Cette large victoire a été possible grâce à la mobilisation exceptionnelle de l’électorat, composé d’hommes, de femmes et surtout de jeunes dynamiques et engagés qui n’ont ménagé aucun effort pour ce succès flamboyant.

Ainsi, la consécration de cette légitimité au Président Macky SALL signifie à même temps l’approbation et l’allégeance à sa politique publique. Les populations ont en effet constaté que de nombreux projets ont été réalisés dans les domaines de l’hydraulique, de l’électrification, de la santé, de l’éducation et des services sociaux. Il est indéniable que sur ce plan, des avancées notables ont été réalisées.

D’une façon générale, au cours du quinquennat qui s’annonce, nous veillerons à consolider nos acquis, tout en explorant les pistes nouvelles, nous permettant de saisir toutes les opportunités pour améliorer les conditions de vie de nos populations.

En outre, conscients que la finalité de la démocratie est d’apporter au plus grand nombre des conditions de vie aussi bonnes que possible et une véritable égalité des chances, nous invitons le Président de la République, au nom de nos populations, à multiplier ses efforts, notamment dans le cadre des différents programmes (PUDC, CMU…) du PSE pour :

la construction de nouveaux forages ;

la création de nouvelles routes et/ou pistes rurales ;

le parachèvement de l’électrification et l’extension du réseau de la SENELEC dans certains villages ;

l’augmentation du soutien aux femmes afin d’améliorer leurs conditions de vie ;

la création des mutuelles de santé et des structures sanitaires dans les localités qui en sont dépourvues ;

le relèvement du plateau médical des structures sanitaires telles que l’hôpital régional de Ourossogui et le Centre régional de santé de Matam ;

la réalisation d’une véritable « révolution agricole » en modernisant nos moyens de production, en augmentant les périmètres aménagés et en transformant davantage nos produits agricoles. Cela devrait aller de pair avec la mise à disposition de nouveaux équipements, magasins de stockage, routes d’accès et surtout la réalisation du Domaine Agricole Communautaire (DAC) de Matam, afin de promouvoir l’emploi des jeunes de la région.

la facilitation de l’intégration sociale des jeunes en développant encore davantage notre système éducatif, à tous les niveaux, et en mettant l’accent sur la professionnalisation.

Telles sont en quelques lignes, les doléances de nos populations, recensées lors de nos visites de proximités dans le cadre de la campagne de cette élection présidentielle.

Avant de conclure, nous tenons à exprimer une fois encore toute notre gratitude à la population de la Commune de Ogo d’avoir renouvelé sa confiance au Président de la République, Macky SALL. Celle-ci sera pour lui un soutien indispensable dans l’exercice des hautes responsabilités qu’il aura à assumer au cours des cinq prochaines années.

Nos remerciements et félicitations également à l’égard de tous les responsables politiques de la coalition BBY du département de Matam, en particulier ceux de la Commune de OGO.

Nous réitérons nos vifs remerciements et félicitations au Coordonnateur et Mandataire de la coalition BBY du département de Matam, l’honorable Député FARBA NGOM et nous disons mention spéciale à tous les membres du comité électoral de la Commune de OGO pour ce travail colossal accompli avec bravoure et responsabilité.

Restons unis et travaillons ensemble pour que notre pays, fier de ses avancées démocratiques, économiques et sociales, s’engage avec confiance dans le progrès et la modernité.

Merci à toutes et à tous!

Abou LO

Ancien Ministre

Responsable politique dans le département de Matam