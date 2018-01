CES 2018 : l’ADIE à la découverte des dernières tendances technologiques

Ferloo.com La 51e édition du Consumer Electronic Show (CES) a débuté ce mardi 9 janvier 2018 à Las Vegas dans le Nevada aux USA. Cette première journée a été très enrichissante pour la délégation Sénégalaise qui participe pour la première fois à ce grand rendez-vous de l’écosystème technologique mondial. En effet, l’Agence De l’Informatique de l’Etat a pu recevoir dans le stand réservé aux startups et structures sénégalaises plusieurs visiteurs qui se sont intéressés aux activités de l’ADIE et aux différents projets qu’elle exécute pour le compte de l’Etat du Sénégal.

La startup ayant remporté le prix de l’Emergence à la première édition du concours eGovLAB Challenge est également bien présente au Salon mondial de l’Innovation. Monsieur Mamadou Diagne, porteur du projet I Citoyen s’est réjoui de sa participation à cet événement incontournable qui lui offre l’occasion de présenter son projet aux visiteurs et de rencontrer de potentiels partenaires.

Le CES offre une excellente opportunité de découverte des dernières tendances technologiques dans le monde. Le Directeur Général de l’ADIE Monsieur Cheikh Bakhoum et ses collaborateurs sont aussi allés à la rencontre de plusieurs structures et startups qui proposent des innovations pouvant intéresser l’Etat du Sénégal dans le cadre des projets exécutés par l’ADIE tels le Smart Sénégal ou le e-Gouvernement.

Les startups rencontrées proposent des solutions toutes aussi innovantes les unes que les autres. La startup Parkki offre une solution pour les « smart cities » avec le « smart parking for smart city ». Il s’agit d’une solution (capteurs, contrôleurs, plateforme de gestion) pouvant permettre aux conducteurs de détecter, via l’application mobile, les parkings libres ou occupés dans une aire géographique. Il permet également de localiser, pour les agents de l’Etat, les véhicules qui sont mal stationnés ou qui ne respectent pas les normes de circulation et de sécurité. Ces derniers peuvent par conséquent appliquer les sanctions idoines.

Toujours dans le cadre des « smart cities », des solutions pour une gestion efficiente de l’eau ont été présentées. « Robeau » qui est un débit mètre dédié à l’eau est doté d’un capteur qui permet d’économiser, rationaliser l’utilisation de l’eau. Le Blue Whale Company a, pour sa part, développé le « Spy Can Compact » ; un capteur intelligent qui est installé dans les canalisations afin de superviser le réseau d’eau, contrôler le passage de l’eau, gérer des fuites d’eau…

Des solutions pour une bonne gestion de la qualité de l’air sont également proposées. Avec des boites installées dans des vélos, voitures, immeubles etc, « Atmotrack » permet de contrôler la qualité de l’air et donner des informations qui seront exploitées par les structures étatiques pour apporter les mesures appropriées.

Certaines structures, à l’image de l’entreprise française Open Data Soft proposent la création de plateforme d’open data. Une solution qui serait intéressante dans le cadre du e-Gouvernement avec la possibilité via la plateforme, de mettre en ligne des informations publiques qui seraient destinées aux citoyens.

Après une première journée de visite au Sands Expo, la délégation de l’ADIE s’est rendue durant la journée du mercredi 10 janvier, au Westgate dans le Las Vegas Convention Center pour rencontrer les grands acteurs dans les domaines de la Smart city, du Digital health etc. Le CES 2018 se déroule du 9 au 12 janvier à Las Vegas.