Cedeao et Uemoa :  Séminaire sur les projets prioritaires régionaux d’infrastructure prêts à être financés en Afrique de l’Ouest

Dakar, le 24 février 2020. Dakar, la capitale sénégalaise a abrité du 20 et 21 Février 2020, un séminaire régional organisé par la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) sur les « projets prioritaires régionaux d’infrastructure prêts à être financés en Afrique de l’Ouest ». L’organisation de ce séminaire fait suite aux recommandations de travaux et consultations antérieures entre la Commission de la CEDEAO et certains de ses partenaires, dont notamment l’Union Européenne, la Banque Africaine de Développement et le Japon à travers son Agence de Coopération Internationale (JICA).

Il s’agit notamment de la rencontre du Comité d’Orientation Stratégique (COS) entre les Présidents des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, élargie aux Ordonnateurs nationaux du FED et l’UE ; de la réunion sur les priorités régionales d’investissements en matière d’infrastructure de transport et d’énergie tenue à Accra en avril 2019, du Secrétariat Technique Conjoint CEDEAO-UEMOA, et du Groupe de Travail Technique CEDEAO-UEMOA-UE.

A la suite des recommandations issues de ces différentes rencontres, les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA se sont engagées pour développer une « liste à jour de projets prioritaires régionaux d’infrastructure prêts à être financés » qui servira de base pour les échanges et négociations avec les partenaires intéressés à accompagner la mise en œuvre de l’agenda de l’intégration de l’Afrique de l’ouest.

C’est dans ce cadre que se situe cette réunion de deux jours qui a été ouvert à Dakar par Mr. Mayacine Camara, le Secrétaire d’Etat sénégalais chargé du Réseau ferroviaire. C’était en présence du Commissaire Pathé GUEYE en charge des Infrastructures de la Commission de la CEDEAO, du Commissaire Joãozinho MENDES chargé du Département du Marché Régional et de la Coopération de la Commission de l’UEMOA et du Commissaire Paul KOFFI KOFFI chargé de l’aménagement du territoire, des infrastructures et des transports de l’UEMOA . En plus des experts de la CEDEAO et de l’UEMOA, cette rencontre a été ouverte aux experts des 15 Etats membres dans le domaine des transports, de l’énergie, des ressources en eau et de l’économie numérique.

Le séminaire de Dakar a surtout permis aux experts de finaliser certaines tâches dans le cadre de ce processus. Il s’agit notamment du partage d’information sur les documents stratégiques des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA dans les domaines de Transport, de l’Energie, de l’économie numérique et de l’Eau ; ou encore de la finalisation d’une méthodologie harmonisée d’identification des projets prioritaires à travers la disposition d’une batterie de critères pertinents retenus.

Les travaux des experts ont aussi permis la disposition sur la base des critères retenus, d’une liste de projets régionaux prioritaires dans les domaines du Transport, de l’Energie, de la Télécommunication et de l’Eau, la disposition d’une liste d’initiatives/projets prioritaires nationaux à caractère régional ; et la conception d’une fiche synthétique de présentation des projets.

La réunion de Dakar a également convenu d’une feuille de route pour les prochaines étapes. Il s’agit notamment de la mise en place d’un Comité de suivi des conclusions du séminaire, composé des Commissions, de la BIDC, de la BOAD. Selon les recommandations, ce Comité peut être élargi à d’autres membres en fonction des besoins en vue de faciliter le financement des programmes. Quant à ce qui concerne la périodicité des rencontres, la réunion a retenu que le Comité se réunira au minimum 2 fois par an et autant que de besoin.

Dans leurs mots de clôture, les coprésidents ont vivement remercié les participants pour leurs contributions enrichissantes et exprimé leur satisfaction au regard des résultats atteints par la réunion. Par ailleurs, ils ont exprimé leur gratitude aux Autorités et au Peuple sénégalais pour l’accueil chaleureux et fraternel. Les Commissaires ont remercié l’Union européenne pour son accompagnement dans l’organisation du Séminaire.