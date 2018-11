Ce jus à l’ananas est efficace contre la toux, réduit la douleur, régule l’hypertension artérielle et combat plusieurs autres maladies

L’ananas est une plante tropicale dont le fruit comestible est très fibreux, sucré avec une pointe de goût acide. Savez-vous que ce fruit exotique a des vertus anti-œdémateuses et anti-inflammatoires ? En effet, et c’est grâce à un complexe d’enzyme appelé la broméline qui est efficace contre la toux, les problèmes de digestion et plus encore !

L’ananas est originaire d’Amérique du Sud, il est riche en vitamine C, B1 et de plus petites quantités de B2, B3, B5 et B6. C’est également une excellente source de manganèse, de cuivre, de magnésium, de potassium, de bêta-carotène, d’acide folique et de fibres alimentaires. La caractéristique la plus remarquable de l’ananas est sa teneur en broméline. La broméline est une enzyme qui a de nombreuses utilisations pour notre corps.

Quels sont les avantages de l’ananas pour la santé ?

La broméline dans l’ananas est une enzyme qui digère les protéines et qui réduit efficacement l’inflammation et le gonflement, elle a un effet positif sur plusieurs maladies y compris :

L’athérosclérose : Une teneur élevée en vitamine C est un élément nutritif important pour préserver les artères des oxydants nocifs et empêcher le durcissement des artères.

La coagulation du sang : Le jus d’ananas peut être pris pour prévenir la coagulation du sang car il a un bon effet sur le système hémostatique. Par ailleurs le meilleur de ses nutriments peut être obtenu à partir du noyau et des tiges de ce fruit.

La toux : L’enzyme broméline, connue aussi sous le nom de bromélaïne, est un anti-inflammatoire puissant qui calme la douleur et diminue la toux selon une étude allemande. Si vous toussez, sirotez du jus d’ananas fraîchement pressé (pas froid) avec un peu de sel de mer et observez le résultat !

La digestion : Après un repas bien copieux, buvez du jus d’ananas, car la broméline aide à faciliter la digestion.

L’hypertension artérielle : En raison de ses propriétés anticoagulantes et de sa teneur élevée en antioxydants, le jus d’ananas pourrait également aider à réduire naturellement l’hypertension.

Le système immunitaire : L’ananas a une teneur élevée en vitamine C, qui est un puissant antioxydant qui aide à renforcer le système immunitaire.

Les maladies inflammatoires : Le jus d’ananas est bien connu pour ses propriétés anti-inflammatoires hautement efficaces. Boire ce jus jaune peut soulager les patients de beaucoup de douleurs dans les états inflammatoires suivants : Syndrome du canal carpien, goutte, polyarthrite rhumatoïde, arthrose, blessures, chirurgies.

Les affections respiratoires : La broméline aide à décomposer et à dissoudre les excès de mucus, offrant un grand soulagement aux personnes souffrant d’asthme, de bronchite, de pneumonie et de sinusite.

La santé des yeux : La teneur élevée en bêta-carotène de ce fruit rend le jus bénéfique en tant que boisson protectrice pour aider à prévenir les maladies liées à la vision.

Les conseils de consommation de l’ananas

Choisissez des ananas qui ont un arôme parfumé et qui sont lourds. Vérifiez que la tige inférieure ne soit pas cariée ou présente des taches de moisissure.

Quelques heures avant de manger l’ananas, coupez la couronne, puis retournez les fruits dans une assiette et laissez-les au réfrigérateur. La douceur du jus qui se trouve au bas de l’ananas sera bien répartie dans tout le fruit lorsqu’il sera retourné !

Ne jetez pas le noyau d’ananas, il est très dense en nutriments ! Vous pouvez couper le noyau en petits morceaux pour l’ajouter à vos plats, ou tout simplement le conserver pour votre jus !

Pour conserver votre ananas coupé, rangez-le dans un récipient hermétique et faites-le tremper dans son propre jus. Il se conservera une semaine au réfrigérateur et gardera son goût et sa texture juteuse.

Mise en garde

L’ananas est très sucré et ne doit jamais être pris par des personnes diabétiques.

Évitez les ananas en conserve, car ils sont généralement trempés dans une eau sucrée avec des additifs alimentaires artificiels.