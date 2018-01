Casamance: 13 morts dans une attaque armée à Bafaye Baïnouck

Ferloo.com-Treize jeunes qui sont partis chercher des bois morts sont froidement tués par des assaillants à Brofaye Baïnouck dans la commune de Boutoupa Camara Counda, à 7 km de Ziguinchor dans la forêt de Babonda. L’incident est survenu vers 16 heures ce samedi.

Dix neuf (19) jeunes du village de Brofaye Baïnouck ont été surpris par des individus non encore identifiés et lourdement armés qui ont froidement tué treize (13) d’entre eux et blessé trois (03). Un véritable carnage qui plonge tout le Sénégal dans la tristesse et dans la consternation.

Les éléments des sapeurs pompiers sont sur place pour évacuer les corps sans vie dans les centres hospitaliers les plus proches. Tandis que l’Armée sénégalaise a quadrillé toute la zone pour retrouver les assaillants.

Ce carnage est intervenu au moment où tout le monde est en train de se réjouir de la libération de deux prisonniers du Mouvement des Forces démocratiques de la Casamance par l’Armée sénégalaise et après une accalmie de plusieurs mois.