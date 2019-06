CAN Egypte 2019 : Une Nouvelle décision de la CAF !

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé d’arrêter les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 dans les 30 et 75 minutes, pour trois minutes, en raison des températures élevées en Egypte pendant cette période de l’année.

La CAF a souligné que les températures comprises entre 35 et 38 degrés et l’humidité entre 40 et 60%, ce que posera les équipes participantes à disputer les matchs de la CAN à des températures élevées qui seraient potentiellement dangereuses pour la santé des joueurs.

Les règles de la FIFA stipulent que si les matches ont lieu à des températures élevées, le match peut être suspendu dans les 30 et 75 minutes, mais pas plus de 3 minutes, pour permettre aux joueurs et aux arbitres de boire de l’eau et de faire une pause. (Avec Wiwsport)