Décevant face à l’Algérie, Sadio s’est repris lors de la 3ème journée dans le groupe C de la CAN 2019. Au four et au moulin, il a montré toute la plénitude de son talent face au Kenya ce lundi.

Auteur d’un doublé, il a propulsé son pays en huitièmes de finale. Seul point noir de ce match, le penalty raté à la 29ème minute.

Comme un grand joueur, il s’est porté volontaire sur le deuxième penalty et le transforme à la 78ème minute. Au terme de cette rencontre, Sadio Mané affirme qu’il n’a jamais douté.

« Dans ma tête je suis relax, je ne doute jamais. Rater un penalty, ça peut arriver. Donc, c’est normal d’être frustré, mais je pense que le plus important est de réagir. Toute l’équipe a réagi et ce n’était pas évident parce que le Kenya a bien joué« , a déclaré l’attaquant de Liverpool.

Son sélectionneur lui rend hommage : « Sadio a voulu prendre ses responsabilités, il a eu raison. C’est vrai que j’avais décidé qu’il ne devait pas frapper ce deuxième penalty. Mais c’était important pour lui de se remettre en confiance et ses coéquipiers ont été d’accord, donc on lui a donné. C’est bien quand un garçon prend ses responsabilités. J’aime ça« , a laissé entendre Aliou Cissé.

Qualifié pour le second tour, le Sénégal affronte l’Ouganda en huitièmes de finale ce vendredi à 19h GMT au stade international du Caire.