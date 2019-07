CAN 2019 : Mayacine Mar donne les clés de la victoire finale

Le directeur technique national, Mayacine Mar donne les clés de la victoire finale aux coéquipiers de Sadio Mané. «Je pense qu’il faut se donner à fond. C’est tout. Il ne s’agit pas de jouer la finale, mais c’est de la gagner. En fait, l’étape des finalistes est réglée, il reste à jouer la finale. Pour cela, il faudra sortir un match d’hommes. Un match pour lequel tout le monde doit se dépenser. On connaît l’adversaire», déclare-t-il.

Dans un entretien avec SourceA, Mayacine estime que le Sénégal ne doit pas avoir un regard craintif sur ce match. «Dans ce match, il n’y a pas de favori. On est arrivés en même temps. On était dans le même groupe et on arrive en même temps en finale. Il n’y a, donc, pas de favori. En partant de la dernière rencontre avec l’Algérie, je peux vous dire que l’équipe n’aura rien à se reprocher», rassure-t-il.

Nous devons être beaucoup plus forts pour laver l’affront

Concernant le match perdu contre les Fennecs d’Algérie en match de poule, le Directeur technique national du Sénégal explique. «Nous avons fait le match, qu’il fallait. La seule différence, c’est le but, qui a été marqué. Sinon, en termes de contenu, d’investissement dans le jeu, c’est une réussite, du côté du Sénégal. Maintenant, on ne peut avoir l’Algérie et continuer à nous poser des questions. Au contraire nous devons être beaucoup plus forts pour laver l’affront». (Actusen)