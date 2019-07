Can 2019 : Le Sénégal en finale, Dakar en liesse

Ferloo.com- Dix sept (17) ans après, le Sénégal est qualifié à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can 2019) en Egypte. Et c’est la liesse populaire dans la capitale sénégalaise

Dès le coup de sifflet final de l’arbitre éthiopien, c’est la liesse populaire à Dakar. Les domiciles étaient trop exigus pour les supporters sénégalais. Ainsi, de Grand Dakar à Dakar Plateau en passant par la Zone A et B, Bopp, Hlm, Colobane, Fass, Gueule Tapée, les Sicap, Médina, Centenaire Zibraltar, Reubeuss… les populations sont sorties pour célébrer la qualification de la bande à Sadio Mané en finale de la Can. En laps de temps de temps, les rues étaient bondées de monde. Jeunes, et moyens jeunes, hommes et jeunes filles et jeunes femmes ont manifesté leur contentement.

La circulation est, par endroit, bloquée. Partout, des concerts de klaxons, des sons de “vouvouzelas” et des cris de joie créent une pollution sonore.

A la place de la Nation (ex Obélisque) où la RTS a installé un Fan’s zone avec des écrans géants l’ambiance était tout simplement indescriptible. Des milliers de jeunes en liesse ont convergé vers ledit lieu …