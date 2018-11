CAN 2019: la Mauritanie, une première historique !

De la sueur, des crampes, du cœur et certainement des larmes. Rien n’a été de trop dimanche à Nouakchott pour pousser la Mauritanie vers sa première qualification à la Coupe d’Afrique des Nations. Les Mourabitounes ont beaucoup souffert face au Botswana, mais l’issue en valait la peine. Ils ne s’attendaient certainement pas à vivre un tel scénario face un adversaire déjà éliminé et qui n’avait, jusqu’à présent, inscrit le moindre but depuis le début des éliminatoires. Les Zèbres ont mis fin à cette statistique dès la 4e minute de jeu par Kobe qui profite d’un cafouillage dans la surface, après un coup franc, pour battre de près le gardien Diallo.

Cueillis à froid, les hommes Corentin Martins n’ont pas paniqué. Ils ont poussé pour revenir et ont réussi à égaliser grâce à Ismaël Diakité, qui, en renard, reprend un ballon qui avait été repoussé par le poteau (20e).

Dominateurs dans le jeu, la possession, et les occasions, les Mourabitounes vont longtemps buter sur une teigneuse équipe botswanaise qui n’a rien lâché. Les Mauritaniens non plus. Au moment où la pénombre avait commencé à envahir Nouakchott, recouvrant petit à petit les espoirs des supporters, Ismaël Diakité a surgi de nouveau pour délivrer tout un peuple alors qu’il restait moins de six minutes à jouer (84e). Tout un pays pouvait exulter avec son héros et son équipe qui ne lâchera plus son avantage jusqu’au coup de sifflet final. La Mauritanie sera à la CAN 2019.

L’autre ticket de ce groupe va se jouer en mars entre l’Angola qui va se déplacer au Bostwana, et le Burkina Faso qui va accueillir une Mauritanie sans pression.