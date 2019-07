Can 2019 : Idrissa Gana Gueye sonne la révolte « Le palmarès vierge du Sénégal nous dérange »

Malgré plusieurs générations de joueurs de qualité, le Sénégal ne s’est jamais posé sur le toit de l’Afrique. Et, cela ne plait pas du tout à Idrissa Gana Gueye et ses coéquipiers.

Mais, selon le milieu d’Everton, prêt à faire face à l’Ouganda en 8 èmes de finale de la Can 2019, l’objectif n’est plus loin.

Forcément, ça joue dans nos Têtes. On se pose la même question : pourquoi on n’y arrive pas? On essaie de trouver des réponses et on travaille là-dessus. Aujourd’hui, on est dans compétition où on a encore nos cartes à jouer. Il faudra voir à la fin de la compétition ou est ce-ce qu’on sera. Cela fait quelques années que l’on se rapproche de notre objectif. C’est-à-dire de gagner cette Can. On espère que cette année sera la bonne », souhaite El maestro au micro du journal Stades. (Wiwsport)