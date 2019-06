CAN 2019: Henri Saivet: « L’Algérie est un obstacle…nous ferons tout pour gagner »

Henri Saivet était présent à la conférence de presse d’avant match ce mercredi au stade 30 juin du Caire.

Le milieu de terrain sénégalais était sur le banc lors de la première journée face à la Tanzanie. Henri Saivet a évoqué au micro de wiwsport.com l’état d’esprit du groupe mais aussi affirme qu’ils feront de leur possible pour battre cette équipe algérienne.

« L’Algérie est une équipe forte, ils ont des joueurs de qualifié. Cela sera un match difficile, on le sait et nous ferons tout notre possible pour gagner. Le moral est bon, le groupe vit bien, nous sommes prêts. Le tournoi est encore long, et l’Algérie est un obstacle sur lequel nous devons sauter! »

Le joueur de Buraspor fait partie des plans d’Aliou Cissé. Il aura un apport important dans l’entre jeu de cette équipe sénégalaise. Henri a été décisif lors de la dernière CAN au Gabon avec son joli but sur coupe franc face au Zimbabwe.

Il a raté la coupe du monde 2018 avec les lions en Russie mais il est rappelé par Aliou Cissé pour cette campagne en Egypte.