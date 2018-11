CAF Awards 2018 : onze distinctions retenues par l’organisation

Le Comité d’organisation des CAF Awards 2018 va décerner 11 récompenses aux meilleurs acteurs du football africain durant l’année en cours, a informé le site de la Confédération africaine de football (CAF) visité lundi à

« À l’issue d’une réunion de préparation du comité d’organisation des CAF Awards 2018 qui s’est tenue la semaine dernière à Dakar, au Sénégal, (11) catégories ont été décidées pour cet événement », renseigne l’instance faîtière du foot africain.

Il s’agit du meilleur joueur africain de l’année, de la meilleure joueuse de l’année, du joueur espoir de l’année, de l’entraîneur équipe masculine de l’année, de l’entraîneur équipe féminine de l’année, de l’équipe nationale masculine de l’année, de l’équipe nationale féminine de l’année, du but de l’année, du meilleur 11 africain, du trophée Ydnekatchew Tessema pour le Président de fédération de l’année et du Platine Award.

La Confédération africaine de football (CAF) dirigée par le Malgache Ahmad Ahmad informe que « les titres du joueur africain de l’année et de la joueuse africaine de l’année seront déterminés par le Comité technique et de développement de la CAF, les experts médias, légendes et entraîneurs des quarts de finalistes de la Ligue des Champions CAF et de la Coupe de la Confédération CAF et les entraîneurs et capitaines des 54 associations membres ».

Pour les catégories du joueur espoir de l’année, de l’entraîneur équipe masculine de l’année, de l’entraîneur équipe féminine de l’année, de l’équipe nationale masculine de l’année, de l’équipe nationale féminine de l’année, « le Comité technique et de développement de la CAF et les experts médias, légendes et entraîneurs des quart de finalistes de la Ligue des Champions CAF et de la Coupe de la Confédération CAF » se chargeront des élections.

En outre, le choix du meilleur 11 africain, sera coordonné pour la première fois par FIFPro tandis que le but de l’année sera choisi par un vote public en ligne. La CAF souligne aussi que « les nominés seront sélectionnés en fonction de leur performance entre février et novembre 2018 ».

Le gala de remise des prix CAF Awards, qui se tiendra le mardi 8 janvier 2019 à Dakar (Sénégal), vise à rendre hommage aux footballeurs, officiels et administrateurs qui se sont distingués au cours de l’année. (APA)