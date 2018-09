Ferloo.com- Vingt quatre heures après s’être attaqué à Me Madické Niang parce que croyant que ce dernier était derrière les signataires de la lettre proposant un Plan B à la candidature de Karim Wade, Me Abdoulaye Wade vient de rendre publique une autre lettre pour inviter Me Madické Niang d’enterrer ce qui ne doit plus être dans leurs relations qu’un regrettable incident.