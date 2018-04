Bougane s’adresse à la nation : “Les raisons pour lesquelles je sillonne le pays… “

Le leader du Mouvement Geum Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, s’est adressé à la nation en cette fête d’indépendance du Sénégal. C’est à Diana Malary, dans le sud du pays, qu’il a délivré son message.

Son discours est sans ambages, « il faut batailler pour sortir le Sénégal du trou ». A son avis, le Sénégal a passé « 60 années avec des politiciens professionnels aux commandes (…) Résultat, piètre performance. Nous sommes parmi les pays les plus pauvres, les plus soutenus, les plus endettés et les plus corrompus », a-t-il pointé du doigt.

Le changement de ce paradigme est ce qui motive la tournée entamée par le mouvement Geum Sa Bopp. « Le mouvement est en train de sillonner le pays pour une raison très simple : écoutez, entendre et comprendre le message du peuple ». A travers ses déplacements Bougane Gueye Dany a compris que « ce grand peuple croit que l’espoir est encore permis. On peut encore espérer qu’il est possible de construire un Sénégal meilleur », a-t-il scandé optimiste.

Parlant de la prochaine présidentielle, le leader de Geum Sa Bopp indique qu’il y a un choix déterminant à faire. Il s’agit de choisir entre « la continuité » et « le vrai changement ». Et selon sa logique, choisir la continuité équivaudrait à « encourager un système qui ne protège pas sa nation ». Pour lui, cela se manifeste au point que « la justice est devenue une arme de destruction de notre cohésion nationale. Nous avons une classe politique plus préoccupée par sa survie que par les intérêts du pays. Et c’est au point de tripatouiller notre constitution dans le sens de leurs intérêts, d’organiser un pillage massif de nos richesses (…) et instaurer un énorme système de corruption au cœur de l’administration publique ». actunet.net