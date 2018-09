Boubacar Camara : “Dans le dossier Khalifa Sall, vous n’êtes pas dans le droit du début à la fin”

Ferloo.com- Selon le candidat de la coalition Fippu, sur les ondes de Sud Fm, Boubacar Camara, tout est fait à dessein pour écarter Khalifa Sall de la course à la présidentielle de février 2019.

“Dans le dossier de Khalifa Sall, vous n’êtes pas dans le droit du début jusqu’à la fin. Le combat des avocats de Khalifa Sall est noble mais il n’aboutit en rien en ce sens que Macky Sall ne veut pas de Khalifa Sall comme candidat à la présidentielle. Il a tout fait pour l’écarter”, se convainc Boubacar Camara. Et “cela, regrette-t-il me fait mal, très mal”. Il s’empresse d’apporter le même sentiment d’un citoyen sénégalais. “L’autre jour, j’ai rencontré une vieux qui me disait : je ne reconnais plus le Sénégal”, raconte-t-il.

Et Boubacar Camara d’ajouter : “Malgré tout Macky Sall ne va pas passer même au second tour. Il perdu le pouvoir ; il le sait, mais il se donne bonne conscience en dansant pour essayer de transformer ce chiffre de 54%. Ce chiffre signifie que 54% des Sénégalais lui ont tourné le dos. Malheureusement, il n’y avait pas ce jour là quelqu’un dans la salle pour dire : Monsieur le président ne dansez pas, car il y a des gens qui sont dans les inondations, il y a des gens qui ont faim, des Sénégalais ont soif, des jeunes qui terminent leurs études et qui n’arrivent à trouver même un stage, … En réalité, sa tête ne danse pas. Son équipe et lui ont perdu le pouvoir ; ils sont en train de mettre en place des stratagèmes électorales pour garder le pouvoir…”

Il prône par ailleurs, la réforme en profondeur de l’administration et la justice sénégalaises.