Bonne fête de l’indépendance à toute la nation sénégalaise, Par Amadou Dia

Que la paix, la concorde, la solidarité, la compréhension, le respect mutuel, l’effort soutenu pour défendre nos institutions, notre démocratie, nos acquis règnent dans nos cœurs et nos esprits.

Que nos différentes ambitions ne nous rendent pas ennemis mais seulement adversaires pour le meilleur, la paix sociale, le développement de notre cher pays.

Qu’ensemble, oui ensemble, jeunes et vieux, hommes et femmes, citoyens des villes et de la campagne, pouvoir et opposition, nous travaillons à réaliser le rayonnement économique et social de notre pays.

Que l’intérêt général prime sur tout afin que nous puissions léguer à nos enfants et petits- enfants un pays où il fera bon vivre, où les besoins primaires seraient définitivement réglés, où les inégalités seraient considérablement réduites à défaut de l’être totalement.

Donnons à notre jeunesse la culture de la quête du savoir utile pour assurer notre totale indépendance grâce à l’acquisition de l’expertise dans tous les secteurs vitaux de notre économie.

Que l’enseignement et la formation soient orientés vers l’essentiel afin qu’ils débouchent sur les besoins de nos entreprises, seule condition d’assurer l’entrée dans le marché de l’emploi à nos jeunes diplômés.

Qu’une politique de partenariat entre l’État et les entreprises, publiques ou privées, soit mise en place pour constituer un pont solide, une passerelle pour l’emploi de notre vaillante jeunesse qui mérite de voir le bout du tunnel.

Que l’agriculture et l’élevage soient modernisés à outrance pour garantir un mieux-être aux jeunes ruraux grâce à des sources de revenus créées par cette orientation incontournable.

Que nos eaux soient préservées pour permettre à nos pêcheurs de se limiter à nos frontières.

Que l’Armée et la Police soient mieux équipées de moyens de haute technologie, de techniques modernes pour garantir plus aisément notre sécurité et celle de tous les citoyens du monde qui auront choisi notre ciel pour y vivre ou investir.

Que Dieu préserve le Sénégal, ses institutions, toutes ses institutions, sa démocratie, jeune et perfectible dans la douceur et non pas dans la douleur ni dans la déchirure, intelligemment donc pas par la force, la violence ni physique ni verbale.

Que Dieu protège notre peuple, notre jeunesse porteuse de tous nos espoirs, nos femmes, socles de notre équilibre social, de notre amour du prochain, actrices de rassemblement, garantes de bon voisinage, compagnes infatigables depuis la nuit des temps.

Préservons l’image de notre cher pays, rendons la plus belle, plus attirante au point qu’elle soit enviée et citée en exemple, c’est bien possible si le respect lui est voué à nos institutions par ses animateurs, ses composantes et bénéficiaires de privilèges liés à leur position d’abord, aux différentes couches qui la composent.

Oui, maintenons notre devise et soyons bien UN PEUPLE soudé avec UN BUT et UNE FOI pour que VIVE LE SÉNÉGAL

Amadou DIA

Consultant en opérations portuaires,

Transport et Logistique

Conseiller municipal Commune de Dodel

hamady.lamotoo@gmail.com