Boire de l’eau le matin sur un estomac vide est un médicament naturel

Boire de l’eau dès le réveil est une vieille pratique issue de l’ancienne médecine ayurvédique. Elle est connue sous le nom d’Usha Paana Chikitsa chez les sages de l’Inde. Cette pratique permet de purifier tout l’organisme et offre une multitude d’avantages pour la santé que votre corps serait heureux d’accueillir !

Près de 70% de notre corps est composé d’eau et ses bienfaits sont indéniables pour une bonne santé. L’eau est essentielle à un corps sain et au fonctionnement normal et harmonieux de tous les organes.

De l’eau pour guérir ?

Dans les années 1970, le Dr Fereydoon Batmanghelidj a découvert que l’eau pouvait lutter naturellement voire guérir de nombreux problèmes de santé, tels que l’hypertension, l’arthrite, l’asthme, le diabète et les migraines. Ses travaux ont été rapportés dans le Journal of Clinical Gastroenterology en juin 1983 et dans la veille scientifique du New York Times.

Selon le Dr Fereydoon Batmanghelidj, les signaux naturels de la soif du corps sont souvent confondus avec les signes ou symptômes d’autres maladies, et si nous évitons la déshydratation chronique qui se produit au cours de notre vie, il est possible d’éviter pratiquement tous les problèmes de santé, les médicaments inutiles.

Thérapie de l’eau

Buvez un verre d’eau sans fluor de 236ml dès le réveil sur un estomac vide 30 minutes avant le petit déjeuner, puis buvez-en un autre deux heures après les repas.

La Japanese Medical Society of America affirme que si vous suivez cette méthode, vous pourrez traiter la constipation et les problèmes gastriques après 10 jours et un mois pour baisser l’hypertension artérielle.

L’importance de l’eau ne doit jamais être sous-estimée. Boire de l’eau dès le réveil peut avoir des effets miracles sur la santé, puisque notre corps est principalement composé d’eau, il doit toujours être correctement hydraté.

Selon Dr Rachna Pande, médecin interne spécialisée à l’hôpital de Ruhengeri, en Inde, tous les nutriments sont transportés dans le corps à travers l’eau, et les déchets du corps sont éliminés à travers l’eau également. L’eau aide à former la structure des molécules essentielles à divers processus dans le corps. Elle participe activement à de nombreuses réactions chimiques et sert également de solvant pour les minéraux, les vitamines, le glucose, etc. qui sont des substances essentielles pour le corps.

D’un autre côté, l’eau sert également de lubrifiant aux différentes articulations du corps. C’est en raison de l’épuisement progressif de cette lubrification que les gens commencent à souffrir de raideur et de douleurs articulaires avec l’âge. Pendant la grossesse, l’eau protège le fœtus dans le sac amniotique où le fœtus se développe dans le ventre de sa mère.

L’eau contribue à la régulation de la température corporelle et au maintien du volume de sang dans le corps. L’équilibre électrolytique est également maintenu dans le corps grâce à l’eau. Cela aide à nettoyer les intestins et facilite la digestion.

De nombreuses études ont confirmé les effets bénéfiques de cette pratique. L’eau peut être considéré comme un médicament naturel que tout le monde doit essayer au moins une fois dans sa vie. Voici donc plusieurs faits intéressants sur la thérapie de l’eau :

Accélérer le métabolisme

Boire de l’eau sur un estomac vide peut donner un coup de fouet à votre métabolisme en augmentant le taux métabolique de près de 25%. Accélérer le métabolisme aide à digérer plus rapidement les aliments et à perdre du poids à long terme.

Renforcer l’immunité

Il est très important de savoir que l’eau est nécessaire au maintien de l’équilibre hydrique dans le corps. Prendre l’habitude de boire de l’eau régulièrement à jeun peut être très bénéfique pour le système immunitaire, ainsi le corps peut mieux combattre les infections.

Perdre du poids

Boire beaucoup d’eau au cours d’un régime peut vous aider à perdre du poids rapidement, car l’eau ne contient aucune calorie et en boire régulièrement aide à garder l’estomac plein. Et puisque boire de l’eau aide à accélérer le métabolisme, elle aide aussi à brûler les calories plus rapidement.

D’après la médecine ayurvédique, l’eau permet également de nettoyer son tube digestif et préparer le corps à recevoir le petit déjeuner dans un corps purifié. Privilégiez une eau minérale, à une température proche de 40°. (santeplusmag)