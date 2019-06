Bidonnages et faux reportages : la BBC plusieurs fois épinglée

“La BBC a été épinglée pour de faux reportages et des bidonnages qui contrastent avec le vernis de crédibilité qu’elle entretient”. C’est ce que révèle “Le Soleil” dans sa livraison du jour.

En 2011, la chaîne britannique avait diffusé un documentaire tourné en Papouasie Nouvelle-Guinée et titré “My year with the tribe” (Mon année avec la tribu). Le téléspectateur y voit des indigènes vivant dans une cabane suspendue à un arbre.

Selon “Le Soleil”, la cabane avait été construite pour les besoins du tournage et d’après The Guardian, la BBC avait reconnu sa faute, prétextant le souci “de rendre le reportage plus attractif“. Toujours selon le quotidien national, Le Huffington post avait alors parlé d’”un aveu scandaleux“.

La même année, la BBC avait ajouté des tarentules en images de synthèse dans un de ses documentaires animaliers, la chaîne britannique avait ensuite juré que “depuis que ce programme a été diffusé en 2011, elle a renforcé la formation obligatoire pour tout le personnel sur les lignes directrices éditoriales, les normes et les valeurs“.

Enfin en, 2015. The Guardian rapporte que l’équipe de production de la BBC a été prise la main dans le sac dans un documentaire intitulé “Deserts : Life in the furnace” (Déserts : La vie dans la fournaise). “Dans cet épisode, deux éleveurs de chameaux mongols ont tiré des coups de feu en direction d’un loup sauvage alors qu’il traversait le désert de Gobi, puis ont discuté de leur frustration de ne pas l’avoir tué.” En vérité, poursuit The Guardian, l’animal visé était un loup semi-domestiqué filmé en train de se diriger vers son maître. La BBC aurait eu recours à ce procédé, car son équipe de production n’avait pu trouver un loup sauvage durant le tournage.

