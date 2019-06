Bénin : Des organisations de défense des droits de l’Homme appellent à la restauration d’un climat politique apaisé

Ferloo.com- Expriment leurs profondes préoccupations face au silence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO et de l’Union Africaine, suite à la crise sociopolitique persistante que vit en ce moment le Bénin. Ce silence scandaleux et révoltant donne l’impression que les Africains considèrent cette grave situation comme une banalité pire, qu’ils ont déjà laissé tomber le Bénin.

Depuis les élections législatives du 28 avril 2019 auxquelles l’opposition n’a pu prendre, l’on a malheureusement assisté par la suite à la répression de manifestations pacifiques, ayant occasionné plus d’une dizaine de morts, des dizaines de blessés, en plus de cas d’arrestations et d’emprisonnement de plus de 60 personnes, sans compter les personnes qui sont parties en exil.

Dans cette ambiance de vives tensions mettant à rude épreuve la sérénité et l’impartialité des institutions de la République, nos organisations attirent l’attention des chefs d’Etat et de Gouvernement africains et de toute la communauté internationale sur la situation de vulnérabilité de l’ancien Chef d’Etat béninois, M. Thomas Yayi BONI, dont le domicile est encerclé par les forces de Défense et de Sécurité, hypothéquant toute communication libre et un accès régulier à ses proches et à son médecin traitant. Par ailleurs, nous sommes fortement préoccupés par des informations selon lesquelles il serait interrogé aujourd’hui même à 15 h 30 par un juge.

AfrikaJom Center, le MBDHP, l’ANDDH et la RADDHO :

– appellent l’ensemble des protagonistes de la crise sociopolitique au Bénin à la retenue et à un dialogue franc et constructif ;

– appellent le Président Patrice TALON à user des pouvoirs qui lui sont dévolus de par la Constitution, afin de restaurer dans les meilleurs délais, le respect des règles et principes de l’Etat de droit et des droits humains, qui ont toujours été une marque de fabrique de la démocratie béninoise ;

– exhortent le Président Patrice TALON, chef suprême des armées, à l’apaisement, en ordonnant la libération des abords du domicile du Président Yayi BONI et en lui garantissant le respect de ses droits humains et constitutionnels, notamment la liberté d’aller et venir, et de mettre immédiatement un terme à toute poursuite judiciaire le concernant ;

– invitent le Président Patrice TALON à respecter les principes de convergence constitutionnelle qui lient le Bénin au Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001 ;

– lancent un appel solennel aux Chefs d’Etat et de Gouvernement du continent africain et à la communauté internationale à œuvrer pour la restauration d’un climat politique apaisé au Bénin, en vue de lui permettre de faire face, dans la cohésion et l’entente cordiale de ses filles et fils, aux menaces diffuses qui planent sur la sous-région ouest africaine, déjà fortement ébranlée par de multiples attaques de divers groupes terroristes ;

– demandent au Président en exercice de la CEDEAO de faire respecter les principes de convergence constitutionnelle et démocratique de la sous- région.