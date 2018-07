Barthélémy Dias : “… Je ne suis preneur d’aucun DEAL”

“Il semblerait que certains individus cherchent à me faire sortir de prison avant l’expiration de ma peine en véhiculant tantôt une possible liberté conditionnelle et selon certaines indiscrétions en agitant même un prétexte de grâce (farce) présidentielle, en vue de renvoyer à l’opinion nationale et particulièrement internationale, l’image d’une république démocratique dans laquelle la justice serait au service exclusif du DROIT”, renseigne Barthélémy Dias dans une lettre ouverte.

“Je les invite à arrêter leur cirque, par que je ne suis demandeur d’aucun service, d’aucune faveur, d’aucune intervention, d’aucune clémence et ne suis preneur d’aucun DEAL.

Raison pour laquelle (Khalifa SALL et MOI-MÊME) sommes toujours en prison avec notre DIGNITÉ en bandoulière.

Je terminerai mon propos en disant que je suis à ma troisième incarcération carcérale dans ma COURTE et RICHE CARRIÈRE POLITIQUE pour avoir toujours eu le COURAGE et L’HONNÊTETÉ de dire tout haut ce que mon peuple murmure tout bas et de m’être battu intellectuellement, moralement, politiquement et même physiquement pour un Sénégal de VÉRITÉ, de JUSTICE et de VALEUR.

Je suis déterminé, engagé et prêt à aller au delà de la privatisation de ma liberté pour que ce rêve d’un Sénégal pour TOUS, avec TOUS et de TOUS soit une réalité.

À ces comploteurs, il vous faudra plus que le mensonge, plus que la prison, plus que l’intimidation, plus que l’intoxication comme stratégie et un peu plus d’ingéniosité et d’intelligence pour me faire vaciller”, lit-on dans sa lettre ouverte.