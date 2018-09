Banda DIOP, candidat à la succession de Khalifa SALL : « A chaque fois que je sors d’audience avec Macky … »

Le maire de la Patte d’Oie est en course pour la succession de Khalifa SALL à la tête de la ville de Dakar.

Et, selon lui, c’est une recommandation du « réalisme politique ». Car, indique Banda DIOP, il faut « assurer la continuité du mandat dans son esprit, même en l’absence de la tête de liste de notre coalition prise en otage ».

« Je suis candidat à la mairie de Dakar. Les raisons fondamentales de cette décision sont, entre autres, de pérenniser la politique à l’origine de la mise en place de la coalition Taxaawu Dakar et pour rester coller à l’esprit qui a guidé le choix des membres de ce conseil municipal », explique le maire de la Patte d’Oie, dans les colonnes de L’As.

A l’en croire, « depuis l’incarcération de Khalifa SALL, la coalition Taxaawu Dakar ne s’est pas réunie ». Et, son « ambition est de réconcilier les Dakarois avec leur commune ».

« Je ne me dispute pas la mairie avec Khalifa SALL qui représente un capitaine qui a géré la ville de Dakar d’une main de maître. A chaque fois que je sors d’audience avec le Président Macky SALL, je suis allé voir le maire Khalifa SALL pour lui rendre compte. Et s’agissant aussi de ma candidature à la mairie de Dakar, je l’ai consulté et il a prié pour moi », déclare-t-il.

Et Banda DIOP de se déclarer plus blanc que neige. « Je n’ai jamais eu maille à partir avec la justice. Je n’ai aucun problème avec les corps de contrôle. Et contrairement à ce que disent certains, le Président Macky SALL n’a aucun dossier me concernant sur sa table », affirme-t-il. (WALFNet)