Bamba Fall : «Ousmane Tanor Dieng n’a jamais rien gagné de sa vie, il a échoué partout»

La volonté de Ousmane Tanor Dieng de choisir le remplaçant de Khalifa Sall ne passera pas. Bamba Fall, qui était de la délégation qui s’est rendue samedi dernier à Kaffrine chez Nafi Ndiogou, dans le cadre de la campagne de collecte de parrains pour le candidat Khalifa Sall, ne l’a pas du tout raté. Bamba Fall dit en effet qu’«Ousmane Tanor Dieng est un looser. Il n’a jamais rien gagné de sa vie. A chaque fois qu’il a été amené par une situation ou une autre à cristalliser les espoirs, il a échoué. Même le département de Mbour, chasse gardée des socialistes, jadis, depuis Senghor en passant par Abdou Diouf, il l’a perdu. C’est avec lui que le Parti socialiste a perdu bien des choses».

Ousmane Tanor Dieng, cité dans le cadre des manœuvres souterraines aux fins de déboulonner le maire de Dakar, devra batailler ferme pour réussir son pari. Sinon, il est encore bien parti pour être la risée du monde, pour ne pas dire confirmer sa réputation de perdant. A Kaffrine, où était samedi dernier la délégation du maire de Dakar en charge de collecter des signatures, Bamba Fall n’a pas raté Ousmane Tanor Dieng. «Nous ne sommes pas dans une logique de remplacement de Khalifa Sall, parce que nous ne sommes pas encore à ce niveau. On ne peut pas dire que la condamnation de Khalifa Sall est illégale, introduire un recours pour casser et le décret de Macky Sall et la décision du procès en appel du tribunal et nous laisser embarquer dans un débat insensé de succession de Khalifa Sall. Le seul combat qui vaille, c’est la recherche de parrains pour notre candidat», a commencé par dire Bamba Fall.

Le maire de la Médina et lieutenant de Khalifa Sall de révéler : «j’ai mis en garde Ousmane Tanor Dieng. Je lui ai dit que ce n’est pas à Nguéniène de nous choisir un maire. Je lui ai également dit que ce n’est pas à Ousmane Tanor Dieng depuis sa résidence de Fann de nous choisir un maire. S’il était un tant soit peu capable de quelque chose, il n’aurait pas sabordé le Ps», martèle le maire de la Médina.

Tout de même, Bamba Fall ne s’en fait pas puisque selon lui, Tanor est un looser. «Senghor est né à la petite côte. Abdou Diouf, jusqu’à son départ, n’a jamais perdu le département de Mbour. Tanor n’est même pas capable de gagner la commune de Mbour. Sur 16 communes, il n’a pu remporter que deux. Il a été écrasé partout. Je l’ai dit à Macky Sall, s’il veut gagner quelque chose, ce n’est pas avec cet homme. Parce qu’il y a de ces hommes, de ces signes, de ces comportements qui ne portent jamais chance. Ousmane Tanor Dieng n’a jamais rien gagné de sa vie. A chaque fois qu’il a été amené à cristalliser les espoirs, il a perdu. C’est un looser ! Ousmane Tanor Dieng mis devant n’a jamais rien gagné de sa vie et il n’a jamais pu faire bon usage de quoi que ce soit. Tout ce que lui a été confié, lui a filé entre les doigts». (Jotaay)