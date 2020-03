 Bamar Guéye de l’Ong Jamra exhorte tous à se mettre à la disposition du Ministère de la santé, (…) pour une bonne synergie d’actions »

Selon un communiqué de M. Bamar Guéye, Directeur Exécutif de l’ONG Jamra, parvenu à notre rédaction : « Nous rendons grâce à Allah (SWT) Maître du monde, pour qu’Il nous donne la force et l’endurance à faire face à cette épreuve qu’est le coronavirus ».

A l’en croire : « La Direction Exécutive et le Conseil Consultatif de l’ONG Jamra appelle toutes ses Antennes régionales et toutes les forces vives du pays à s’impliquer davantage dans cette lutte pour amener les communautés à l’adoption de comportements à moindre risque comme elles l’ont toujours fait face aux autres fléaux qui affectent les populations. Elle les exhorte à se mettre à la disposition du Ministère de la santé, de la cellule de gestion des épidémies et autres partenaires impliqués dans cette lutte pour une bonne synergie d’actions ».

Et de poursuivre : « La Direction Exécutive et le Conseil Consultatif de l’ONG Jamra saluent la décision du Président de la République qui a eu un écho favorable au sein de toutes les sphères religieuses, politiques, syndicales et de la société civile. Car la communauté a compris très tôt que ces mesures salutaires de haute portée sécuritaire ne peuvent produire des résultats que dans l’unité et la cohésion de tous les sénégalais ».

L’ONG « félicite le corps médical et les forces de défenses et de sécurité pour leur engagement et leur détermination et toutes les bonnes volontés qui se sont investies pour endiguer ce fléau ».

Pour conclure, la Direction Exécutive et le Conseil Consultatif de l’ONG Jamra « empruntent » les propos du Dr Mouhamed Najah pour dire : « Seigneur, à travers cette épidémie, tu as montré ta colère et ta puissance ! Montre-nous maintenant ton pardon et ta clémence, en purifiant la terre de ce virus et en mettant fin à cette souffrance ».