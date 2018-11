Babacar GAYE : « Macky n’est pas Kagamé »

La politique économique du président Macky SALL n’enchante guère le porte-parole du Parti démocratique sénégalais (PDS). Pour Babacar GAYE, la préférence étrangère érigée en mode de gouvernance par les tenants du pouvoir est plus que préjudiciable au Sénégal.

« Le gouvernement de Macky SALL a montré qu’il a opté pour une préférence étrangère au détriment de la préférence nationale c’est-à-dire des entreprises locales. C’est une mauvaise option vu qu’il n’y a pas de transfert de technologies. Deuxièmement, les capitaux, les ressources, les bénéfices sont réexportés. Enfin, la main d’œuvre que ces entreprises étrangères utilisent, plus précisément, nos jeunes, est une main d’œuvre au rabais si ce ne sont des Turcs ou des Chinois qui viennent faire le travail à la place des nationaux », soutient l’ancien directeur de Cabinet politique de Me WADE, dans un entretien avec le journal Le Témoin.

Babacar GAYE indique, toutefois, ne pas être surpris par cette politique de Macky SALL. « Il faut juste savoir que le président Macky Sall n’est pas le Président Kagamé. Le président Macky SALL n’est pas le président Abdoulaye Wade. Il n’est pas forcément un nationaliste », indique-t-il. Avant de renchérir : « il y a lieu de le dire sans complexe : le président Macky SALL semble être au service des Occidentaux, plus précisément des entreprises françaises qui reviennent en force au cœur de notre économie et qui contrôlent l’essentiel des secteurs qui participent à la formation de notre PIB. Je citerais Orange, Total, Eiffage, Alsthom, Airbus, Suez, etc. ». Et le porte-parole du PDS d’ironiser : « Qui sait demain avec quelle autre entreprise le président SALL va tenter de retourner à la France ce dessert qu’elle a servi à nos vaillants tirailleurs sénégalais ? » (WALFNet)