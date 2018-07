Babacar Gaye dément Robert Bourgi et fixe les conditions d’une retrouvaille

“J’oppose un démenti formel aux déclarations de M. Robert Bourgi selon lesquelles Macky Sall et Me Abdoulaye Wade se sont vus et parlés, il y a quelques semaines”, déclare le porte-parole du Parti démocratique Sénégalais (Pds) dans un post.

Babacar Gaye affirme que la position de l’ancien président est claire. “La position du Président Wade est claire. Aussi longtemps que Macky Sall continuera à fouler aux pieds les valeurs démocratiques que notre vaillant peuple a mis tant de décennies à générer et à consolider, tant qu’il continuera à refuser l’organisation d’élections libres, démocratiques et transparentes, s’appuyant chaque fois sur un Ministre de l’Intérieur militant de son parti et fonctionnant sous les pressions du Président, tant qu’il persistera à bâillonner les libertés en refusant systématiquement aux partis d’opposition les réunions, les rassemblements et les marches pacifiques, alors que l’exercice de ces droits est placé sous le régime de la déclaration et non sous celui de l’autorisation préalable, piétinant de ce fait les droits élémentaires de l’homme, les libertés publiques et, lorsque les jeunes, las de ces interdictions abusives interminables décident, malgré tout, de marcher, la police les arrête et, après quelques jours de garde à vue, ils sont déférés au parquet, jugés et condamnés pour marche ou manifestation interdite; tant que Macky Sall continuera à utiliser la justice pour combattre ses adversaires politiques par une pression constante sur les magistrats, il n’y aura pas de contact entre notre Secrétaire Général et M. Macky Sall”, assure-t-il.

Selon l’ancien directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade, “le pape du Sopi n’entend pas avoir avec M. Macky Sall aucun contact, direct ou indirect, en dépit de l’activisme débordant des lobbyistes internes comme externes, tant qu’il persistera à demeurer sur la voie de la confiscation du pouvoir”.

Source:Dakarmatin